NETAŞ’TA CEO DEĞİŞİMİ

Peng Aiguang Netaş Yonetim Kurulu Baskanı

Görev değişikliğine ilişkin olarak açıklama yapan Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“53 yıllık Netaş tarihinin 40 yılında önemli başarılara imza atan, 16 yılında ise CEO’luk görevi üstlenen Sayın C. Müjdat Altay yönetiminde Netaş, Türkiye’nin ArGe ve teknoloji tarihinde birçok ilke ve başarıya imza atmıştır. Odağına ArGe’yi alarak gerçekleştirdiği ilkler, Türkiye’ye kazandırdığı yerli teknolojiler ve yetiştirdiği binlerce mühendis ile ArGe ve telekom teknolojilerinin gelişiminde etkin roller üstlenmiştir. 2004 yılında CEO’luk görevini üstlenen Altay liderliğinde, o dönemin en büyük “VOIP ve Çoklu Multimedya Sistemleri” Küresel Mükemmeliyet Merkezi Türkiye’de açılmıştır ve 100 olan ArGe mühendis sayısı 1000’e çıkmıştır. Bizzat Altay’ın liderliği ile temelleri atılan ve bugün 1000 noktada hizmet veren ULAK ile Türkiye, kendi teknolojisiyle 4G kullanan ilk 4 ülkeden biri olmuştur. Enerji, sağlık, ulaşım, eğlence, eğitim gibi birçok dikeyde Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli dijital dönüşüm projelerinde Netaş imzası bulunmaktadır. Altay, liderlik yaptığı ekibin ağırlık verdiği yerli ArGe faaliyetleri sayesinde bugüne kadar 4 milyar dolara yakın bir milli kaynağın ülkede kalmasını sağlamıştır. 2017 yılında ZTE’nin ana hissedar olması sonrasında, kendisinin yönetimi ile uç teknolojiler üzerine karşılıklı bilgi transferiyle ZTE ile beraber ArGe çalışmaları hızlandırılmış, yerlileştirme çalışmalarına başlanmış ve yazılım ihracatının büyütülmesi anlamında önemli adımlar atılmıştır. Altay’ın yönetiminde ArGe odaklı bir yapıya kavuşan Netaş, bugün sadece Türkiye’de değil yakın coğrafyasında da etkin bir teknoloji şirketine dönüşmüştür. Bir sektör duayeni olarak, bundan sonrasında da gerek teknoloji ekosisteminin gerekse Türkiye’nin teknoloji ile gelişimi için çalışmalarına devam edecek olan Sayın C. Müjdat Altay’a sunduğu değerli katkıları ve odağına Netaş’ın öz değerlerini alan liderliği için tüm Yönetim Kurulu üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Ali Emir Eren

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla C. Müjdat Altay’dan görevi devralacak olan Ali Emir Eren, Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun olmuş, aynı üniversiteden MBA derecesi almıştır. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Türkiye’de başlayan Eren, daha sonra Almanya’ya giderek Deutsche Telekom Grubu’na katılmış, çeşitli ülkeleri kapsayan yönetici pozisyonlarında 2008 yılına kadar görev almıştır. Türk Telekom’a katılmak için Türkiye’ye dönen Eren, Türk Telekom International (TTI) satın alma sürecini ve TTI’nın Türk Telekom ile entegrasyon çalışmalarını, TTI Türkiye Genel Müdürlüğü ve Macaristan merkezli TTI Global’in CCDO’luğu çift sorumluluklarıyla birlikte başarı ile yürütmüştür. 2018 yılından bu yana Innova’nın CEO’luk görevini yürütmekte olan Eren, şirketin stratejik yol haritasını belirledi, organizasyon yapısını teknik odaklı işletim modelinden ticari odaklı bir yapıya dönüştürdü ve silo bazlı anlayışı işbirliği odaklı bir kültüre çevirdi. Attığı bu adımlar, yeni pazarlama kanalları ile kamu ve özel kuruluşlarla kurulan güçlü ilişkilerle birleştiğinde çarpıcı gelir ve kâr artışı sağladı.

Netas CEO Mujdat Altay

Ali Emir Eren, daha katma değerli ürünler geliştirilmesi, yeni paydaş işbirliklerinin oluşturulması ve kârlılığı düşük alanlardan çıkılması stratejilerini uygularken, mevcut ürünlerin kâr etkisini maksimize etmek için uzun vadeli ve kısa vadeli stratejileri de dengeledi. Beş kıtada 20'den fazla ülkede aldığı çeşitli sorumluluklarla derin teknik ve iş tecrübesine sahip olan Eren, büyük ölçekli projelerin yanı sıra, kurumsal müşteriler ve devlet kurumları ile yeni teknoloji geliştirme alanlarında çalıştı. Eren, şirketin yönünün belirlenmesi, buna bağlı strateji ve dönüşümlerin sağlanması, değişim kültürünün yönetilmesi, çalışanların süreçlere etkin dahil edilmesi ve gelişimi konularında somut deneyime sahip başarılı bir liderdir.

Ali Emir Eren’in gerek bilişim teknolojileri gerekse telekom alanındaki zengin deneyimi ile Netaş'ın gelecekteki büyümesi arasında ideal bir eşleşme bulunuyor. Kısa süre önce, maksimum verimlilik ve yenilikçi çözümlerle yeni rekabet ortamına uyum sağlamak için organizasyon yapımızı yenileyerek; biri bilişim teknolojileri entegrasyonu ve diğeri telekom olmak üzere iki ayrı iş birimi oluşturuldu. Organizasyon yapımızı yeniden şekillendirirken, Netaş’ın son üç yıldır telekom sektöründeki varlığını etkin bir şekilde artırmasını göz önünde bulundurduk. Yeni yapı ve Ali Emir Eren’in yönetime katılmasıyla Netaş'ın gelecekte de büyümesini devam ettireceğine inanıyorum. Netaş, bir yandan 5G ve ötesi teknolojiler üzerine çalışırken, diğer yandan yerlileştirme çalışmalarına, yerli ve milli ürünlere öncülük etmeye devam edecek. 53 yıldır bağlı olduğu değerlerden ödün vermeden yurt içi ve yurt dışında büyümesini sürdüren Netaş, ArGe'sinin gücü ile yakın coğrafyadaki hedeflerini arttırmayı sürdürecek.”

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