Mutfakların Demirbaşı Bambum Kesme Tahtası

Doğal bambu ürünleriyle mutfaklara doğallık getiren Bambum, A’dan Z’ye ihtiyacınız olan tüm mutfak gereçlerini bir arada bulunduruyor.

Hızlı ve pratik yemek hazırlamanız için özel olarak tasarlanan Bambum Ardy İkili Kesme Tahtası, en zorlayıcı besinleri bile rahatça kesmenize olanak tanıyor. Doğal yapısı ve rengiyle her mutfağın tamamlayıcısı olan Bambum Ardy İkili Kesme Tahtası, 2 farklı boyuyla her ihtiyacınıza cevap veriyor. Yüzde yüz yerli üretim olan Bambum Ardy İkili Kesme Tahtası, orijinal ürün tasarımıyla dikkat çekiyor.