Müsiad ‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımıyla Sahiplerini Buldu

Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli “Akademinin Gücü Ödülü”, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ “Basının Gücü Ödülü”, Altınay Robot Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay “Dönüşümün Gücü Ödülü”, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek “Girişimin Gücü Ödülü”, Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu “İklimin Gücü Ödülü”, Kale Grup Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ”Kadının Gücü Ödülü”, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük “Markanın Gücü Ödülü”, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba “Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü”, Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Üretimin Gücü Ödülü”ne layık görüldü. Aynı zamanda MÜSİAD’ın 32. yıl dönümü kutlamasına da sahne olan ödül töreni derneğin 32 yıllık başarı hikâyesini gözler önüne serdi.

32 yıldır Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen en önemli etkinliklerinden birini daha başarıyla gerçekleştirdi. Ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek, ülkemizin geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da katılımıyla sahiplerini buldu. Türkiye’nin gelişimine önemli katkı sağlaması beklenen “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni”, MÜSİAD’ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da şahitlik etti.

Yücel Arzen’den 32. Yıl Bestesi

MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından son dönemin gözde sanatçılarından Yücel Arzen’in MÜSİAD’ın 32’nci yılı anısına bestelediği “32. Yıl Bestesi” ve sahne gösterisi büyük alkış aldı.

Asmalı: MÜSİAD Türkiye’nin Sermaye Platformu

Törenin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; “MÜSİAD; Bugün yurt içinde 84, yurt dışında ise 81, toplam da 164 şubeyle ülkemizde ve tüm dünyada etkin ve yaygın büyük bir sermeye platformuna dönüştü. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 12.500 üyemiz ve 60 bin firmamız ile yaklaşık 2 milyon insanımıza istihdam sağlıyor, ekonomik büyümeye ise kadim ahîlik geleneği çerçevesinde katkıda bulunuyoruz” dedi.

Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin kalkınması, ekonomik bağımsızlığı ve mazlum halklara verdiği destek ile başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere dünya barışına sağladığı büyük katkılarından dolayı “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü”ne layık görüldüğünü açıkladı.

Asmalı: 2022’yi Yatırım Yılı İlan ettik

Türkiye’nin pandemi sürecinde dünyanın yaşadığı genel ekonomik sıkıntılardan hükümetin başarılı ekonomi politikalarıyla güçlenerek çıktığını vurgulayan Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın her zaman ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini söyledi.

“Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, üretim projeksiyonunu güçlendirmek ve ihracat sürecine ivme kazandırmak için MÜSİAD olarak 2022 yılını yatırım yılı ilan ettik. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda üyelerimizle, ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’ın üzerinde noktada yatırım seferberliği başlattık. Toplam yatırım bedeli 25 milyar Türk lirası olan bu yatırımlar tamamlandığında 25 bin insanımıza yeni istihdam alanları oluşacak. Bu yatırımlarla birlikte 1 milyar dolar ihracatı aşan illerimizin sayısını ise 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

MÜSİAD Ticaret Ofisi Müjdesi

Mahmut Asmalı konuşmasında bir önemli müjdeyi daha paylaştı: “Üyelerimiz arasındaki ticareti daha da geliştirecek ve yeni ortaklıklara zemin hazırlayacak MÜSİAD Ticaret Ofisini kuruyoruz. Bu sayede aramızdaki dayanışma ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu ofis sayesinde oluşacak iş birliklerinin bereketli meyveler vereceğine ve üyelerimiz arasından dünya çapında büyük markaların doğacağına inanıyoruz. Yeni dönemde genç ve kadın girişimcilerimizi her alanda daha çok destekleyeceğiz. Gelecekte bu dünyanın öncüsü olacak kuşakları yetiştirmek adına Genç MÜSİAD ile tohumlar ektik ve hamdolsun sayımız 4 binleri geçti.”

İdlib’te 640 Haneli MÜSİAD Köyü

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin en önemli tartışma konularından biri haline gelen sığınmacı meselesine de değinerek, “kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez” dedi: “Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalan muhacir, mağdur ve mazlumlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak insanlık borcumuzdur. Bu kapsamda biz de sosyal uyum projelerine ve insani diplomasi faaliyetlerine özellikle genç ve kadın iş insanlarımızın katkısıyla ağırlık vereceğiz. Böylelikle toplumsal barış ve güvenin tesisine katkıda bulunmuş olacağız. Bu kapsamda İdlib’de biriket evlerden oluşan 640 haneli kalıcı MÜSİAD Köyü projemize başladık ve hızla yapımına devam ediyoruz.”

bMÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın açılış konuşmasının ardından Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nin açıklanmasına geçildi. En önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

İlk ve tek sefere mahsus Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” verildi. Önce, Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü’ne ilişkin hazırlanan takdim filmi hep birlikte izlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanların yoğun alkışları eşliğinde sahneye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Ödülü İftiharla Taşıyacağım’’

Ödül takdiminin ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD’ın 32. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak ’’MÜSİAD yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü köklü dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Ülkemizin üretimine, ihracatına katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini anlamlı buluyorum. Esasen bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türkiye'nin yazdığı başarı hikâyesinin kahramanlarından küçük bir örnektir. Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Kardeşlerimize Sahip Çıkacağız’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD’ın İdlib’te yaptırmakta olduğu briket evlere değinerek, sayının daha da artırılması çağrısında bulundu.

‘’17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakârlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.’’

9 Dalda Türkiye’nin Gücü Ödülü

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli – “Akademinin Gücü Ödülü”

Türkiye, dünyada Covid-19 aşısına karşı kendi millî aşısını üreten yegâne ülkelerden biri oldu.

Türkiye’nin gücüne güç katanların başında bilim insanlarımız gelmekte. Türkiye’nin Gücü Ödülleri kapsamında, ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlayan bilimsel çalışmalar, iş dünyasına ve ekonomik hayata ilişkin model oluşturulmasına yönelik yaklaşımlar ile uluslararası ticaret ve ilişkiler gibi alanlara öncülük eden akademisyenlere “Akademinin Gücü Ödülü” veriliyor. Bu kapsamda Covid-19’a karşı Turkovac aşını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ‘Akademinin Gücü Ödülü’ne layık görüldü.

Hakan Güldağ – “Basının Gücü Ödülü”

‘Basının Gücü Ödülü’, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusundaki kararlı ilerleyişine ışık tutan, öngörülerini, yapıcı eleştirilerini ve objektif fikirlerini açık yüreklilikle ortaya koyan ve ekonomi alanında kalem oynatan, kişi ve kurumlara veriliyor. Ödül, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’a verildi.

Hakan Altınay – “Dönüşümün Gücü Ödülü”

‘Dönüşümün Gücü Ödülü’ ticarette, bilimde, teknolojide, sanatta veya sporda dönüşüm ile alışılagelmiş akışı değiştirerek, dönüşümün öncüsü olmuş veya öncü olma yolunda büyük planları, adımları, yatırımları olan kişi veya şirketlere verilen ödül kategorisi. Ödül, yaptığı çalışmalarla öne çıkmış, yaşanılabilir bir dünyanın ancak bilimin hâkim olduğu topluluklarla mümkün olabileceğine inanan Altınay Robot Teknolojileri adına Hakan Altınay layık görüldü.

Tuncay Tütek – “Girişimin Gücü Ödülü”

‘Girişimin Gücü Ödülü’ ortaya çıkarttığı, geliştirdiği start-up ile faaliyet gösterdiği alanda gelecek vadeden ve yatırım potansiyeli ile uluslararası girişimlere rakip olabilecek vizyona sahip girişim ve girişimcilere veriliyor ve onların yazdığı hikâyeye değerlik bir teşvik sunuyor.

Türkiye’de başlayan ve alanında büyük bir ivmeyle yükseliş kazanarak Türkiye’nin girişimcilik sektöründe yeni bir hikâye yazmayı başaran ve ‘Girişimin Gücü Ödülü’nü kazanan isim

Getir markasıyla Tuncay Tütek oldu.

Alper Önoğlu – “İklimin Gücü Ödülü”

İklim veya çevre krizlerine karşı bireysel ya da işletme olarak geleceğe daha iyi bir dünya bırakma adına; yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, çevre dostu ürün geliştirme, karbon salınımı alanlarında çalışmalar, girişimler, yatırımlar yapmış kişi veya şirketlere verilen ‘İklimin Gücü Ödülü’, hem ülkemizin hem de MÜSİAD’ın önemsediği konuların başında geliyor. Yenilenebilir enerji üretimleri ve çevre duyarlılığıyla ‘İklimin Gücü Ödülü’ Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. adına Hasan Alper Önoğlu’na verildi.

Zeynep Bodur Okyay – “Kadının Gücü Ödülü”

Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiği alanda tüm kadınlara ilham olan, girişimi ile sektöründe liderlik edecek konumlara gelen veyahut gelme potansiyeli olan kadın girişimcilere verilen ve bu ülkenin kadınlarını cesaretlendirecek ‘Kadının Gücü Ödülü’ne Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur Okyay layık görüldü.

Vahap Küçük – “Markanın Gücü Ödülü”

Oluşturduğu marka değeriyle sektörde öncü hâle gelmiş, uluslararası arenada global rakipleri ile yarışabilir yeterlilikte olan Türkiye’ye ait markalara verilen ‘Markanın Gücü Ödülü’ ülkemizin katma değerine katkı sağlayan ‘markalara’ veriliyor. Oluşturduğu marka değeriyle 2021 yılsonu itibariyle 34.1 milyar TL net satış, 54 bin istihdam, 950 milyon dolar ihracat ve yaklaşık 1200 mağaza sayısına ulaşan ve ‘Markanın Gücü Ödülü’nü kazanan isim

LC Waikiki adına Vahap Küçük oldu.

Hatice Dilruba – “Sosyal Sorumluluğun Gücü”

‘Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü”, dezavantajlı gruplar, özel ilgi isteyen insanlar, doğa, kıtlık, susuzluk ve kuraklık gibi alanlarda öncü olacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmiş kişi veya kurumlara verilen ödül kategorisi. Dünyanın en doğru yönetim biçiminin merhamet olduğuna inanan, heyecanla yoluna devam edip, Türkiye’nin değerlerini yansıtan, dil, din, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, çalışma gücünü kaybetmiş, bakıma ve korunmaya muhtaç, yaşlı, engelli kimsesiz insanların, barınma, gıda ve bakım ihtiyaçlarını karşılayıp, daha güvenli, huzurlu ve mutlu yaşamalarına imkân sağlayan ‘Sosyal Sorumluluğun Gücü’ ödülünün sahibi Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği adına Hatice Dilruba oldu..

Fuat Tosyalı – “Üretimin Gücü Ödülü”

‘Üretimin Gücü Ödülü’ hizmet verdiği sektörde ürettiği ürün, istihdamı, cirosu, pazar payı ve ihracat rakamları ile ön plana çıkmış veya dünya pazarında sektöründe liderliğe oynayan kişi veya firmalara verilen ödül kategorisi. Türkiye’nin üretim ve ihracat çarklarına güç katan, sektöründe toplumsal sorumluluk ve çevre bilinciyle, değerli ve ilkeli bir üretici olan ‘Üretimin Gücü Ödülü’ne Tosyalı Holding Kurucusu Fuat Tosyalı layık görüldü.