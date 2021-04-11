MÜSİAD'dan Katar çıkarması: Yatırım rüzgarı devam edecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan başkanlığında, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli ve MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Oktay Dede'nin katılımıyla gerçekleştirilen Katar İş Gezisi kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırım alanlarına yönelik temaslarda bulunuldu.

MÜSİAD heyeti ilk olarak Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile bir araya geldi. Görüşmede üretim ve ticaret alanındaki projeler ele alınırken, Katarlı iş insanlarının farklı sektörlerdeki yatırım alanları değerlendirildi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Khalifa bin Jassim Al Thani ve heyeti ile de bir araya gelen Genel Başkan Kaan, gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK YATIRIM RÜZGARI DEVAM EDECEK"

MÜSİAD Başkanı Kaan, yurt dışı 95 ülkede faaliyet gösterdiklerini hatırlatırken, ticari diplomasinin önemine değindi. Kaan açıklamasında MENA bölgesi ülkeleriyle ticaretin güçlenerek süreceğini ifade ederken, körfez bölgesinden Türkiye'ye yönelik yatırım rüzgarının devam edeceğini vurguladı.

Kaan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ile ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürürken, sanayicilerimiz ve iş insanlarımızın beklentilerini saha verileriyle analiz ediyor, buna göre üretim ve yatırım alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle özellikle son 10 yılda büyük bir ivme kazanan Türkiye-Katar ilişkilerinin sahadaki yansımalarını daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Gerek Katarlı iş insanları gerekse bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri iki ülke arasındaki pazardan oldukça memnun. İnşallah gelecek dönemde daha önce ifade ettiğimiz 5 milyar dolar hedefinin de üstüne çıkacağız."

MÜSİAD tarafından hayata geçirilen farklı sektörlere ilişkin projelere de değinen Genel Başkan Kaan, Türkiye'nin bölgedeki iş insanları için cazip bir pazar olduğunu belirtti.

Kaan ayrıca, son dönemde hız kazanan ülke genelindeki projeleri işaret ederek, kıtalararası lojistik bir merkez olarak görülen Anadolu'nun gelecekte ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı.