Musa Karademir: 'Şimdi dayanışma zamanı'

Öncelikle Manavgat, Marmaris, Bodrum, Kayseri, Osmaniye, Mersin, Didim, Milas ve Antalya'dan yangın haberleri ardı ardına geldi. Ciğerlerimizin yandığı yetmiyormuş gibi, yangınlarda kaybettiğimiz insanlarımıza da yüreğimiz yanıyor. Peki bu yangınların sebebi nedir? Neden bu yangınlar ardı ardına çıktı. Bunlara sebep, sabotaj mıdır? İklimsel değişiklikler midir? Yoksa başka sebepler mi var? Kamu vicdanı bu soruların cevaplarını aramakla meşgulken, hükümet yetkililerinin gerekli ve tatmin edici açıklamalar yapması çok önemlidir. Özellikle sosyal medya araçlarındaki yalan ve kışkırıtıcı haberler, inanılmaz bilgi kirliliğine ve algı yönetimine yol açmaktadır.

Diğer yandan salgın hastalığın çaresi olarak geliştirilen aşıların ikinci dozları da dahil bir an önce tamamlanması, toplum sağlığı ve güvenliği bakımında hayati önem arz etmektedir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada oluşturulan olumsuz algılar, hem ülke bazlı toplumsal bağışıklğı hem de dünya genelinde bağışıklığı riske atmaktadır. Ülkemiz de aşılanma oranı yeterli değildir. Hükümet hemen acil önlemler almalı ve aşı olanla, olmayan arasında pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Artan vaka sayıları, Ekim’den sonra tekrar kapanma riskini bize göstermektedir. Sosyal ağlarda yaratılan olumsuzlıklar karşısında, aşı zorunluluğu getirilmesi zaruri bir ihtiyaç gibi durmaktadır. Kişi veya kuruluşların aşı olmayanlara karşı takındığı tavır(lar) doğru değildir ve bu bireysel keyfilik anlamına gelecektir. Oysa hükümet bu konuda “kamu otoritesi ve kanun düzenleyicisi” olarak sorumluluğu üstlenmelidir.

Orman yangınları, can kayıpları, artan vaka sayıları ve aşılanma krizi derken, toplumsal kaygılarımız giderek artıyor. Herkesin birbirine destek olması, dayanışma içinde olmamızın tam zamanıdır. Toplumlar ancak zor zamanlarda birbirinin yanında durarak, can suyu olurlar.

Biz de üzerimizi düşeni yapmak üzere, TÜRFED Federasyonu, TÜDİYAD ve BDU Diplomatlar Birliği bir araya gelerek, bir “kriz masası” oluşturarak, ormanlarımıza sahip çıkacak farkındalık projeleri yürütmeye, ağaçlandırma çalışmaları için, ilgili devlet kurumlarıyla tam bir işbirliği içinde olmaya çalışacağız. Aynı şekilde aşılanma konusunda da toplumsal bilinci artıracak projeler yürütmek içinde çaba harcayacağız. Bu noktada tüm sivil toplum kuruluşlarını işbirliği yapmaya davet ediyorum.