MOSDER'de ipler koptu; istifalar başladı

Haber mobilya sektöründe oldukça yankılandı. Hafta sonu seçimlerin hemen ardından gelen ilk bilgiler üzerine haberi kaleme aldığımız için esasen konunun muhataplarına geç saatlerde ulaşabildik.

O yüzden dünkü haberimizde yalnızca etik olarak TMSF bünyesindeki şirketlerin bir özel sektör STK'sı yönetimine müdahil olmasının doğru olmadığı temasını işledik.

Ancak öğrendik ki işin farklı bir boyutu var. Haber basıma gittikten sonra ikinci kez MOSDER Başkanı seçilen Mustafa Balcı ile telefonlaştık. Balcı, kaybeden tarafın kendisini tebrik etmeden salonu terk ettiğini söyledi. Haberimizdeki diğer kulis bilgilerini de teyit etti.

FUAR İPLERİN KOPMASINA NEDEN OLDU

Dün ise MOSDER'in kurucu markalarının dernekten istifa ettiği haberini aldık. Sektör kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre, istifaların nedeni son seçimle birlikte MOSDER'in bir bölgesel dernek haline dönüşmüş olması.

Sektörün kamudan talepleri, kayıtdışı ile mücadele ve mobilya fuarı gibi faaliyetlerin güçlü bir şekilde icra edilmesini isteyen mobilyacılar MOSDER'i kurdular.

Dernek kurucularının aktardığına göre, MOSDER'e yazılı bir kural olmasa da bir dönem başkanlık yapan bir daha aday olmuyor ve dönüşümlü bir sistem işliyor. Yapılan son mobilya fuarı başarılı organize edilemediği için sektörün önde gelen büyük firmaları fuarda yer alamadı. Fuarı “başarısız” gören markalar da MOSDER Başkanı Balcı'ya, “Berecemeyeceksen ayrıl” mesajı verdi. Bunun üzerine Balcı, erken seçime gitmiş.

Edindiğimiz bilgilere göre Balcı'ya erken seçim için baskı yapılmadı. Karşı cephenin iddialarına göre Balcı, “mağdur görünmek için” seçimi erkene çekti.

DEV MARKALAR YENİ DERNEK KURACAK

Seçimlerden hemen önce 13 İnegöllü mobilya firması derneğe üye yapıldı. Bu firmalar 23 oy kullanma hakkına sahip.

Esasen dün haberimizde yazdığımız Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in listesi bu yüzden seçimi kaybediyor.

Balcı, bir son dakika golü atıyor. İşte bu da bardağı taşıran son damla oluyor ve derneğin kurucu üyesi olan sektörün marka firmaları ayrılıyorlar.

Ayrılma nedenleri ise derneğin fiiliyatta “İnegöllü mobilyacılar derneği” olarak bölgesel dernek halini almış ve amacından çıkmış olması.

Buna neden olarak ise derneğin eski başkanı, İnegöl'de üretim yapan Ahmet Güleç gösteriliyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı olan Güleç, TİM ve İTO'da da sektörü uzun yıllardır temsil eden bir isim.

Aydınlık'a ulaşan bilgilere göre, istifaların ardından, sektörün cirosal ve istihdam anlamında yarıdan fazlasını temsil eden markalar ayrı bir dernek kurmak için çalışmalara başlamış.

MARKALARIN TEVECCÜHÜ İLE ADAY OLDU

Gelelim hem bizim haberimizde eleştirdiğimiz hem de mobilya üreticilerinin tepkisini çeken Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in başkanlığa aday olması konusuna.

Aydınlık'a ulaşan bilgilere göre burada Ertekin'in kişisel isteği söz konusu değil. Hatta TMSF'nin de bu yönde bir tasarrufu yok.

Fikren ikiye bölünmüş dernekte tarafsız bir başkan olacağı için Ertekin'e adaylık konusunda ısrarcı olunmuş.

Yani sektör markalarının teveccühü üzerine Alpaslan Baki Ertekin adaylığı kabul etmiş. Bu anlamda TMSF şirketlerinin esasen seçimlere davet üzerine müdahil oldukları görülüyor.

Gelinen süreçte MOSDER ciddi bir kan kaybı yaşadı. “Küçük olsun benim olsun” mantığı burada da birlik ve beraberliğin önüne geçmiş oldu.

Recep Erçin/Aydınlık