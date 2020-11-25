Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Emlakta Alternatif Satış Kanalları Dönemi

Pandemi nedeni ile gündeme gelen mesafe kuralları emlak sektöründe alternatif satış yöntemlerinin konuşulmasını sağladı. Emlak sektöründe son yıllarda kullanılan ancak insan gücünün yerine geçmesi ihtimali nedeni ile eleştirilen VR gözlükler yeniden kullanılmaya başlandı.

Montenegro’da yükselen Baywiev Hills Montenegro projesi ile tanınan Maya Montenegro CEO’su Gani Uğur Bozel, sanal gerçeklik gözlüğü ile satış deneyimi hakkında konuştu. Mesafe kuralları nedeni ile online satışlara ilginin arttığını belirten Maya Montenegro Ceo’su Gani Uğur Bozel, “Emlak sektörünün aktif olarak kullandığı örnek daire uygulamalarını, projemiz Montenegro’da olduğu için gerçekleştirmeyi düşünmemiştik. Maket ve web sitesi üzerinden yürüttüğümüz pazarlama çalışmalarımızla da projemizin güçlü yönlerini yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorduk. Deneyim odaklı bir pazarlama stratejisi uygulamak istedik. Pandemi nedeniyle kısıtlanan seyahatler bizi teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya itti. Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi ile Montenegro’da hazırladığımız daireleri oda oda dolaşmak, dilediğiniz detayları değiştirerek istediğiniz biçimde görebilmek ve hatta bir kahve eşliğinde dairelerimizin balkonunda Adriyatik manzarasını izlemek mümkün” diye konuştu.

Sadece Gözlük Değil, İnteraktif Simülasyon Teknolojisi

Emlak sektörünün bugüne kadar kullandığı VR teknolojisinde 360 derece çekilen fotoğrafların arka arkaya sıralandığını, derinlik algısı olmadığı için sağlıklı sonuçlar vermediğini hatta kullanıcıda kısa süre sonra rahatsız hissi uyandırdığını belirten Gani Uğur Bozel, “360 VR olarak adlandırılan eski teknoloji bitmiş projelerin fotoğraflarından ibaretti ve gerçeklik hissi uyandırmıyordu. Bayview Hills Montenegro için hazırladığımız Simülasyon VR’de projemizin derinlik algısı yaratılmış 3D çizimler kullandık. RealTime teknolojisi ile duvarlardan objelere pek çok detayı kişiselleştirerek interaktif gezinme özgürlüğü sağladık. Öte yandan çeşitli zamanlarda aldığımız gerçek drone görüntülerini simülasyona dahil ederek satın aldığınız dairenin manzarasını birebir deneyimlemenizi sağladık.” diye konuştu.

Covid 19, VR Teknolojileri ile Ev Satışlarını Hızlandırdı

Bayview Hills Projesi’nin ön satış döneminde %10’luk kısmının satışının gerçekleştiğine değinen Bozel, “Bu satış pandemi öncesinde gerçekleşti. Bazı daire sahipleri inşaat alanını görmek istedi ve birlikte Montenegro’ya gittik. Ancak pandemi döneminde geliştirdiğimiz sanal gerçeklik uygulaması ile daire satın almak isteyen kişilere keyifli bir deneyim yaşattık. Bu deneyim sayesinde yıl sonuna kadar hedeflediğimiz projenin % 40’ını satabilme hedefimize çok yaklaştık.” diye konuştu.

Eylül 2021’de yaşamın başlayacağı Bayview Hills Montenegro projesinin hızla ilerlediğini belirten Maya Montenegro Ceo’su Gani Uğur Bozel, “Montenegro’da yeni bir proje için çalışmalarımıza başladık. Öte yandan bölgede aldığımız taahhüt işleri ile hem Türk malzemelerinin kalitesini hem de Türk işçiliğinin özenini Avrupa’ya göstermeye başladık. Hedefimiz en kısa zamanda Avrupa’nın diğer ülkelerini de ülkemizin inşaat sektöründeki başarıları ile tanıştırabilmek” diye konuştu.