Mobilyada ham madde krizi kapıda

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, özellikle sünger alımında ham madde kilogram fiyatlarının geçtiğimiz seneye oranla nerdeyse iki katına çıktığı belirtti. Fiyat artışı dışında ham madde temininde de gecikme yaşandığını ifade eden Mustafa Balcı, yoğun talep nedeniyle iç pazarda ve ihracatta terminlerin 60 günü bulduğu bu günlerde, ham madde sıkıntısının başta koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı modellerin üretimini daha da geciktirebileceğinin sinyallerini verdi.

“2020 yılına giriş yaptığımız ilk günlerde mobilyada KDV indiriminin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilerek sabitlenmesiyle rahat bir nefes alan sektörümüz, daha indirimin karşılığını tam olarak alamamışken, sonrasında tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüs salgınının ortaya çıkarttığı krizle mücadele etmeye başladı” diye ifade eden Mustafa Balcı, “Son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldığımız siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mart – nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Korona virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörü, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışıyor” dedi.

“Devletimizden destek bekliyoruz”

Korona virüsü fırsat bilip son dönemde üst üste yaşanan ham madde zamlarının mobilya sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı tüm üreticileri yakından ilgilendirdiğini dile getiren MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Dolar bazında alınan ham maddenin yurt dışından ithal edilmesinde sabit kur olmadığı için hali hazırda pahalıya alındığını ve KDV’si yüzde 18 olan, ödemelerin de vadesiz olarak yapıldığı ham madde alımlarında tüm yükün üreticinin üzerine bindiğini ifade ederken, “Bizler vatandaşımıza mobilya alımlarında zam yansıtmak istemiyoruz ancak bu konuya kısa sürede bir çözüm bulunması amacıyla devletimizden de sektörümüz adına bir destek bekliyoruz” dedi.

Ham maddeyi yurt içinde işleyecek fabrika sayısının yetersiz olduğunu da ifade eden Mustafa Balcı, “Devlet desteği ve teşvikiyle sektörümüze ortak bir yeni ham madde fabrikası kazandırılabilir” şeklinde ifade etti.

“Ham madde fiyatlarındaki artışlar iç pazarı etkilediği kadar ihracata da darbe vuracaktır”

Türk mobilyasının dünyada yükselişe geçtiği bu dönemde, küresel sıralamada 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükselen ve dış ticaret fazlası veren mobilya sanayimizin önünü daha açmak gerekiyor diyen Mustafa Balcı, “Bugün dünyada 180 ülkeye doğrudan ihracatın yapıldığı ve yeni pazar arayışında hızla yol kat eden sektörümüzün ham maddeye ulaşmada yaşadığı sorun, ihracat kanadını da olumsuz etkileyebilecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Balcı son olarak, “Özellikle son dönemde sünger, yay, boru - profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam gibi malzemelerin fiyat artışı karşısında temennimiz ham madde sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu sorununu çözerek, gereken fiyat indirimini yapmalarını bekliyoruz” dedi.