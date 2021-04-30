Mobilya alışverişleri düğün sezonu öncesi “pik” yapacak!

Akın Can, “Pandeminin ilk döneminde eve kapanmalarla ve hafta sonu uygulanan dışarı çıkma yasaklarıyla birlikte evde daha fazla vakit geçiren tüketicilerin mobilya satın alma alışkanlıkları değişmişti. İlk kez tam kapanmanın yaşanacağı bu sürecin bayramı da kapsıyor olması nedeniyle yine evlerimizde daha fazla vakit geçireceğiz. 17 Mayıs sonrasında vakalarda da umuyoruz ki azalmaların başlamasıyla birlikte hayatın biraz daha normale dönmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda olumlu bir tablo olması durumunda düğün sezonunun da gelecek olması nedeniyle mobilyada talep artışının “pik” yapacağını düşünüyoruz. dedi.

“Tam kapanma sonrası için önlemlerimizi aldık. Dijital dönüşüme entegre olduk”



Akın Can, “Perakende tarafında mağazaların kapalı olacağı bu dönem öncesinde Bursa İnegöl’de bulunan 90 bin metrekarelik fabrikamızda ve yine İnegöl’de hayata geçirdiğimiz 10 bin metrekarelik yeni üretim merkezimizde de kapasite artışına gittik. Panel mobilyada yüzde 60 soft üretimde ise yüzde 48 oranında kapasite artışı yakaladık. Mağazalarımızı ziyaret edemeyecek olan kullanıcılarımız online sitemizden kolaylıkla alışveriş yapabilecekler. Aynı zamanda firma olarak pandemi ile birlikte dijital dönüşüm sürecine giren markamız IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerini kullacak, böylece kurumsal kaynak planlama konusunda verimi daha çok arttıracağız” dedi.

“2021 yılı sonunda 120 mağazaya ulaşacağız”

Açıklamalarına devam eden Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can, “İnişli çıkışlı bir süreçten geçen mobilya sektöründe firmamız Weltew Home uyguladığı doğru stratejik planlamalarıyla hem mağazalaşma konusunda güzel adımlar attı hem de geçtiğimiz yıla oranla döviz bazında yüzde 45 büyüme, TL bazında ise yüzde 80 büyüme yakaladı. Yeni yıldan itibaren İstanbul, İnegöl, Ankara, Amasya, Manisa mağaza açılışlarıyla 105 olan yurtiçi şube sayımızı sene sonuna kadar 120 mağazaya ulaştırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.”