Mitsubishi Electric Çevre Vizyonu 2021 kapsamında belirlediği ana hedeflere ulaştı

Mitsubishi Electric şimdi şirketin yeni değer yaratmayı ve dekarbonizasyon da dahil olmak üzere çeşitli çevresel girişimler yoluyla giderek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladığı mevcut uzun vadeli çevresel vizyonu olan Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

Düşük Karbonlu Toplum: Ürün kullanımı ve üretimde sera gazı (CO 2 ) emisyonlarının azaltılması

Mitsubishi Electric, şirketin ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO 2 ) emisyonlarında 2001 mali yılına göre %36'lık bir azalma elde etti ve böylece orijinal %30'luk azaltma hedefini aştı. Bu başarı, teknolojik yenilikler ve yüksek enerji verimliliğine sahip sistemlerin geliştirilmesiyle elde edildi. Üretim operasyonlarından kaynaklanan CO 2 emisyonlarına açısından ise Mitsubishi Electric'in her bir üretim tesisinde enerji tasarrufuna yönelik yatırımları, 1991 mali yılına göre %56'lık bir azalmaya yol açarak, orijinal %30 hedefinden önemli ölçüde daha iyi seviyede gerçekleşti. Geri Dönüşüm Toplumu: Plastik, metal girdileri, su tüketimi ve atık emisyonlarının azaltılması

Nihai atık bertaraf oranıyla ilgili olarak şirket ve yerel iştirakleri, oranlarını yüzde 0,02'ye (hedef: %0,1'den az) indirirken, yurt dışı iştirakleri yüzde 0,15 oranına (hedef: %0,5’ten az) ulaştı. Ürünlerinin boyut ve ağırlıklarını azaltan Mitsubishi Electric, 64 ürün grubunda kaynak girdilerini 2001 mali yılı seviyesine göre ortalama %43 oranında düşürerek belirlediği orijinal %30 hedefini geçmeyi başardı. Buna ek olarak, satış birimi başına su tüketimini 2011 mali yılı seviyesine göre %20 oranında (yıllık yüzde 1) azaltarak başlangıç hedefinin (%10) tam iki katına ulaştı. Bu tasarruf, yurt içi ve yurt dışı üretim tesislerinde kullanılan ve yeniden kullanılan su miktarının sürekli ölçülmesi ve tüketimi azaltmak için en iyi uygulamaların tercih edilmesi sayesinde sağlandı. Ayrıca Mitsubishi Electric, plastik geri dönüşüm teknolojisini modernize ederek genişletilmiş kapalı döngü geri dönüşüm sistemiyle toplanan ev aletlerinden elde edilen plastiği ev aletleri üretiminde tekrar kullanmaya başladı. Sonuç olarak şirket, ev aletlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin saf plastiğe oranını 2011 mali yılındaki %6'dan bugün %80 gibi yüksek düzeylere çıkarmayı başardı. Doğayla uyumlu bir toplum: Tesislerde güçlü biyoçeşitlilik girişimleri

Şirket, 2021 yılı sonu itibariyle en az 51 bin katılımcı sayısı hedefiyle "Mitsubishi Electric Açık Hava Dersleri" ile "Satoyama Orman Koruma Projesi"ni kararlı bir şekilde sürdürmek için yoğun bir çaba gösterdi. COVID-19 sebebiyle bazı lokasyonların bu faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı proje kapsamında toplamda 48 bin 872 kişi katılım sağladı. Bu biyoçeşitlilik koruma projeleri, şirketin hedeflerine paralel olarak Japonya'nın 24 farklı bölgesindeki tesislerde gerçekleştirildi.

Çevre Vizyonu 2021 Hedefleri ve Sonuçları1

Sektör Ana Faaliyetler Değerlendirme Endeksi Hedef Şimdiki Hedefe Ulaşım Düşük Karbonlu Toplum Üretim kaynaklı CO 2 emisyonlarının azaltılması CO 2 emisyonları %30 daha az (520 bin ton) %56 daha az (1,16 milyon ton) Evet Ürün kullanımı kaynaklı CO 2 salımlarının azaltılması Ürün kullanımı kaynaklı CO 2 salımlarının enerji tasarrufuyla azaltılması Ortalama azaltma oranı (2001 mali yıla göre) %30 %36 Evet Geri Dönüşüm Odaklı Toplum Daha verimli kaynak kullanımı Nihai bertaraf oranı Yurt içi faaliyetler <%0,1 %0,02 Evet Yurt dışı faaliyetler <%0,5 %0,15 Evet Kaynak girdilerinin azaltılması Ortalama azaltma oranı (2001 mali yıla göre) %30 %43 Evet Daha verimli su kullanımı Satış birimi başına su kullanımı her yıl %1 azaltıldı (2011 mali yıla göre) %10 veya üzeri %20 Evet Doğayla Uyumlu Toplum "Mitsubishi Electric Açık Hava Dersleri" ile "Satoyama Orman Koruma Projesi"ne devam edildi 2008 mali yılından beri katılımcı sayısı 51.000 kişi 48.872 kişi Hayır2 Tesislerde güçlü biyoçeşitliliğin korunması Lokasyon sayısı Tüm 24 bölge Tüm 24 bölge Evet

1 Değişen toplumsal koşullar ve iş ortamından dolayı bazı başlangıç hedefleri/girişimleri revize edilmiş veya kaldırılmıştır.

2 COVID 19 sebebiyle bazı lokasyonlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.

Başarıların CDP ve Benzeri Harici Kuruluşlar Tarafından Tanınması

Çevre Vizyonu 2021, her üç yılda bir, çeşitli kurum içi çevresel göstergelerin grup çapında değerlendirilmesini; plan ve önlemlerin periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren yeni bir çevre planının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağladı. Bu girişimlerle ilgili bilgiler dışarıya dağıtıldı ve bunun sonucunda Mitsubishi Electric, şirketlerin ve kuruluşların çevresel faaliyetlerini değerlendiren ve derecelendiren dış kuruluşlardan çok sayıda yüksek puan aldı.3,4

3 Kurumsal ve kentsel çevre girişimlerini inceleyen, değerlendiren ve yayınlayan bir STK olan CDP tarafından "A Liste Şirket" olarak seçilmiştir.

4 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), CDP ve Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) dahil Bilim Temelli Hedefler (SBT) Girişimi tarafından akreditasyon

Gelecekteki Gelişmeler