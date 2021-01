Mitsubishi Electric Akıllı PLC Sistemleri ile 40 Kat Daha Hızlı Veri İletişimi Sağlıyor

Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle online olarak düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Son olarak ele aldığı Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayarlar konusuyla Mitsubishi Electric, etkinliği takip eden katılımcılara bu alandaki güncel gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Veri alışverişi hızlanıyor, dijital dönüşüm kolaylaşıyor

Fabrikalardaki tüm sistemlerin yatay ve dikey olarak haberleşmesinin öneminden bahseden Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, “Mitsubishi Electric’in PLC sistemleri ve IQ platformu fabrikalardaki haberleşme ve veri alışverişi için entegre çözümler sunuyor. PLC, HMI veya diğer ürün sistemlerimiz yeni teknolojiler sayesinde eskisine göre 40 kat daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. Bu sayede veriler hem bağlı olduğu sistemlerle hem de diğer modüllerle hızlı bir şekilde haberleşebiliyor. Mitsubishi Electric olarak bu haberleşmeyi, 1 Gigabit hızında endüstriyel bir iletişim networkü olan CC-Link IE teknolojisiyle sağlıyoruz ve tüm bu çözümlere e-F@ctory adını veriyoruz. PLC ürünlerimiz de markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory yaklaşımının en önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor” dedi.

Akıllı PLC’ler pek çok farklı sektörde kullanılıyor

Etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumda Mitsubishi Electric Akıllı PLC sistemleri hakkında da bilgi veren Sarıhan; “Mitsubishi Electric’in beş ana PLC serisi bulunuyor. PLC ürünlerimizi kompakt ve modüler olmak üzere iki farklı sisteme ayırıyoruz. Modüler PLC serisi olan iQ-R, Q ve L serisi orta ve büyük ölçekli uygulamalarda kullanılırken, iQ-F ve F serisi adını verdiğimiz kompakt PLC sistemleri küçük ve orta ölçekli makine uygulamalarında tercih ediliyor. iQ-R, iQ-F ve diğer PLC sistemlerimiz; otomotiv, su arıtma sistemleri ve makine uygulamaları gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Mitsubishi Electric de fabrikalarında kendi PLC sistemlerini üretmek için bu sistemleri kullanıyor” şeklinde konuştu.

Edge Computing ile gereksiz alan işgalinden kurtulmak mümkün

Mitsubishi Electric’in gömülü bilgisayar sistemleri ve bu bilgisayar sistemleri içerisinde bulunan gerçek zamanlı veri analizine sahip yazılımlarla ilgili bilgiler aktaran Merve Sarıhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Fabrika Otomasyon sistemleri içinde üretim katmanı ve Bilgi Teknolojileri (IT) sistemlerinin yanı sıra Edge Computing alanı da bulunuyor. Edge Computing alanı, Fabrika Otomasyonu ve IT sistemleri arasında entegrasyon sağlıyor. Fabrikalarda üretilen her veri, sistem için doğru veri olmayabiliyor ve üretilen her verinin IT sistemlerine aktarılması server sisteminde gereksiz alan işgaline neden olabiliyor. Edge Computing alanı ise doğru veriyi ayıklayıp IT sistemlerine gönderiyor ve daha sonra gerekli olduğunda bu verileri makineye aktarıyor. Mitsubishi Electric olarak bu arayüzde kurulan yeni bir platformumuz bulunuyor. Japonya’da kurulan ve bir açık yazılım platformu olan Each Cross, bize makinelerle IT serverlarının arayüzünü sağlıyor. Bununla beraber Edge Computing alanında kullanacağımız ürünlerin kullanımını da kolaylaştırıyor.”

