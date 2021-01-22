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Mitsubishi Electric Akıllı PLC Sistemleri ile 40 Kat Daha Hızlı Veri İletişimi Sağlıyor

Evden uzaya kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği webinarlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen etkinlikte Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayarlar alanındaki güncel teknolojileri anlattı.

İş Dünyası 22.01.2021, 10:01
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Mitsubishi Electric Akıllı PLC Sistemleri ile 40 Kat Daha Hızlı Veri İletişimi Sağlıyor

Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle online olarak düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Son olarak ele aldığı Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayarlar konusuyla Mitsubishi Electric, etkinliği takip eden katılımcılara bu alandaki güncel gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Veri alışverişi hızlanıyor, dijital dönüşüm kolaylaşıyor

Fabrikalardaki tüm sistemlerin yatay ve dikey olarak haberleşmesinin öneminden bahseden Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, “Mitsubishi Electric’in PLC sistemleri ve IQ platformu fabrikalardaki haberleşme ve veri alışverişi için entegre çözümler sunuyor. PLC, HMI veya diğer ürün sistemlerimiz yeni teknolojiler sayesinde eskisine göre 40 kat daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. Bu sayede veriler hem bağlı olduğu sistemlerle hem de diğer modüllerle hızlı bir şekilde haberleşebiliyor. Mitsubishi Electric olarak bu haberleşmeyi, 1 Gigabit hızında endüstriyel bir iletişim networkü olan CC-Link IE teknolojisiyle sağlıyoruz ve tüm bu çözümlere e-F@ctory adını veriyoruz. PLC ürünlerimiz de markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory yaklaşımının en önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor” dedi. 

Akıllı PLC’ler pek çok farklı sektörde kullanılıyor

Etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumda Mitsubishi Electric Akıllı PLC sistemleri hakkında da bilgi veren Sarıhan; “Mitsubishi Electric’in beş ana PLC serisi bulunuyor. PLC ürünlerimizi kompakt ve modüler olmak üzere iki farklı sisteme ayırıyoruz. Modüler PLC serisi olan iQ-R, Q ve L serisi orta ve büyük ölçekli uygulamalarda kullanılırken, iQ-F ve F serisi adını verdiğimiz kompakt PLC sistemleri küçük ve orta ölçekli makine uygulamalarında tercih ediliyor. iQ-R, iQ-F ve diğer PLC sistemlerimiz; otomotiv, su arıtma sistemleri ve makine uygulamaları gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Mitsubishi Electric de fabrikalarında kendi PLC sistemlerini üretmek için bu sistemleri kullanıyor” şeklinde konuştu.

Edge Computing ile gereksiz alan işgalinden kurtulmak mümkün 

Mitsubishi Electric’in gömülü bilgisayar sistemleri ve bu bilgisayar sistemleri içerisinde bulunan gerçek zamanlı veri analizine sahip yazılımlarla ilgili bilgiler aktaran Merve Sarıhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Fabrika Otomasyon sistemleri içinde üretim katmanı ve Bilgi Teknolojileri (IT) sistemlerinin yanı sıra Edge Computing alanı da bulunuyor. Edge Computing alanı, Fabrika Otomasyonu ve IT sistemleri arasında entegrasyon sağlıyor. Fabrikalarda üretilen her veri, sistem için doğru veri olmayabiliyor ve üretilen her verinin IT sistemlerine aktarılması server sisteminde gereksiz alan işgaline neden olabiliyor. Edge Computing alanı ise doğru veriyi ayıklayıp IT sistemlerine gönderiyor ve daha sonra gerekli olduğunda bu verileri makineye aktarıyor. Mitsubishi Electric olarak bu arayüzde kurulan yeni bir platformumuz bulunuyor. Japonya’da kurulan ve bir açık yazılım platformu olan Each Cross, bize makinelerle IT serverlarının arayüzünü sağlıyor. Bununla beraber Edge Computing alanında kullanacağımız ürünlerin kullanımını da kolaylaştırıyor.” 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve “Eco Changes” (Eko Değişim) çevre ilkesi doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com 

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