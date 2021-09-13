Milano Tasarım Haftası’nda Türk doğal taş kütüphanesi sergilendi

Türk doğal taş sektörünün yurt dışındaki markalaşma yolculuğunda faaliyetlerine devam eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 5-10 Eylül 2021 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Milano Tasarım Haftası’na “Turkish Stones Library” sergisiyle katıldı. Isola Design District’te yer alan sergide Türk doğal taşının tür ve renk çeşitliliği küp şeklinde hazırlanan doğal taş numuneleriyle boy gösterdi. Etkinlik kapsamında doğal taşların geçmişten günümüze Türkiye coğrafyasında var olduğunu tüm dünyaya göstermek amacıyla prestijli eserlerden esinlenilerek oluşturulan doğal taş panoları da sergilendi. Sergilenen eserler, etkinliğe gerek İtalya’dan, gerekse farklı ülkelerden katılım sağlayan mimar ve tasarımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

“Türk doğal taşının markalaşması yolunda sürdürülebilir adımlar atıyoruz”

Doğal taşların en değerli jeolojik mirasların başında geldiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonunda meydana gelen doğal taşlar; renkleri, desenleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde tarih boyunca yapı kültürünün en önemli unsurlarından biri oldu. Jeolojik yapısından dolayı doğal taş çeşitliliğiyle öne çıkan ülkemiz, 650 ayrı renk ve desen ile 150 farklı doğal taş türüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İMİB olarak Türk doğal taşının markalaşması yolunda sürdürülebilir adımlar atarak daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz. Doğal taş açısından bir diğer önemli ülke olan İtalya’da Türk taşı kütüphanesini sergileyerek ülkemizin bu alandaki potansiyelini gösterme fırsatı yakaladık. Modern mimarinin vazgeçilmezi olan doğal taşlarımızın dünya çapındaki mimar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınmasını sağlamak amacıyla global etkinliklere katılmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tarz organizasyonlarda yer alarak tasarım trendlerinde standartları belirleyen Türk doğal taşının gücünü dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.