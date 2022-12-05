Mg International Fragrance Company, Kozmetik Kongresi’nin İlk Oturumuna Ev Sahipliği Yaptı

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya’da Susesi Luxury Resort Belek’te gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması “Yeşil Mutabakat” olan kongrenin sponsorları arasında yer alan MG International Fragrance Company; kongrenin ilk oturumuna kendi standında ev sahipliği yaptı. “Kozmetik Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” başlığı altında düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü FOX TV Program Sunucusu Merve Yıldırım üstlendi.

YEŞİL MUTABAKAT YOL HARİTASI SUNUYOR

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan ile KÜAD Başkan Yardımcısı Bülent Konca ve Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Sile’nin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

KÜAD Başkanı ve Laber Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman; “Sektörel Duruş ve Ortak Hedefler İçin İşbirliği” adı altında yaptığı konuşmada, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği’nin kozmetik stratejisinin belirlenmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Ortadoğu’da ve Avrupa’da söz sahibi olmuş şampuanlarla kremlerle üretim yapmış bir kozmetik endüstrimiz var. Şu an ülkemizde yaklaşık 3600 üzerinde üretim yeri ve 50.000’in üzerinde tescillenmiş marka insan kaynağı ile dünyada ve ülkemizde sağlıklı üretimin vurgusudur. KÜAD olarak yapmaya çalıştığımız; Türkiye’nin kozmetik stratejisini oluşturmak. Bizim ülkemiz aslında kültürler miras ülkesidir. Bu topraklar, binlerce yıllık medeniyetlere eşlik etmiş topraklardır. Biz de modern dünyada sürdürülebilir olan mirası kültürel mirasla birleştirmek istedik. Biz buna etnokozmetik diyoruz. Türkiye’de bu farkındalığı yaratabilmek için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kongrelerle bu özgüveni tazelemek, bu potansiyeli açığa çıkarmak, etkileşim düzeyi oluşturmak istiyoruz. Dünyanın insan merkezli olmasından dolayı sürdürülebilirlik anlamında kaygıları var. Yeşil mutabakat da buradan çıkmanın bir kılavuzu, haritası aslında. Buna uymak mecburiyetindeyiz artık. Bu anlamda da ülkemizde üreticiler bu dönüşümü nasıl yapacaklarını planlamaya çalışıyorlar. Dernek olarak bu dönüşümün yol haritasını öğretmeye çalışan bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz.”

KOZMETİKTE TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ

KÜAD Başkan Yardımcısı ve MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca ise, kongreye 3 gün boyunca 900’ü aşkın sektör paydaşının eşlik edeceğini söyleyerek “MG International Fragrance Company olarak bu oluşumun bir parçası olmak bizim için kıymetli. Bu platformu ve derneğimizi özel kılan şey üniversitelerle, öğrencilerle iç içe olup bugüne kadar ve yarın da sektörümüzde neler yapabileceğimizi, neyin ön hazırlığını yapmamız gerektiğini ortaya koyması. Yeşil mutabakatla beraber Türkiye, olmazsa olmaz dünya dinamiklerindeki regülasyonlara uyum göstermek zorunda. Tüm bunları yapabilmek için doğanın bize sunmuş olduğu kaynaklara saygı duymamız gerekiyor. Çünkü her şey kaynakla başlıyor. Eğer biz gezegenimize işimize olan saygımızı gösterirsek o zaman hep beraber çok başarılı oluruz. Gezegen insanla güzel, doğayla güzel. Pandemi bize bir şey daha öğretti. Sağlıklı olmak için hijyenik ürünlerin tüketim alışkanlıkları değişti. Dünya için bu ürünlerin üretim imkanı arttı. Çin ve Amerika’nın yetersiz kaldığı yerlerde Türkiye devreye girdi. Her geçen gün bu deneyimlerle sektörümüzü geliştiriyoruz. Daha çok daha yeni daha inovatif daha katma değerli ürünler üretmeye yöneliyoruz. Türkiye’yi global şirketlerin merkezi haline getiriyoruz” dedi.

Uluslararası esans üreticisi olarak 55'ten fazla ülkeye, Türkiye’de 2100’ü aşkın global üreticiye esans ve esans hammaddesi tedarik ettiklerini hatırlatan Bülent Konca; bu doğrultuda kozmetik endüstrisine geniş bir yelpazeden bakabilme yetkinkliğine sahip olduklarının altını çizerek sanayici, üretici, tedarikçiler, tüketici ilişkisinde insan odaklı olmak gerektiğine vurgu yaptı. Yeni tesis yatırımlarından söz eden Konca; 2023’ün üçüncü çeyreğinin sonunda test edilmeye başlanacağını ileterek yeni tesislerinin sürdürülebilir üretim ve yeşil tesis dinamiklerine uygun olarak sektöre örnek teşkil edeceğini söyledi.

KÜAD Kongre Başkanı ve AKS Kozmetik Kurucusu Fuat Arslan da kozmetik sektörünün dünyada ve ülkemizde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Biz bugün KÜAD olarak 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle son dönemde cilt bakım ürünlerine talepte bir önceki yıla göre yüzde 16’lık bir artış oldu. Türkiye’deki kozmetik ihracatımız ithalatımızın önünde. Diğer taraftan da kozmetik anlamında Türkiye bir üretim üssü konumunda. Yeşil mutabakat dünyadaki en güncel konulardan bir tanesi. Biz ülke olarak çok hızlı aksiyon alabilen bir ülkeyiz. 2030 yılında da yüzde 50 oranında karbon salınımı azaltma çalışmaları var. Hedefimiz kongrede bu bilinci oluşturmak. Bir dönüşüm yaşanıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ihracat için geleneksel modelden uzaklaşarak daha döngüsel bir modele geçmek gerekiyor. Biz de kongrenin ana temasını yeşil mutabakat olarak belirledik. Kongrede bu yıl yüzde 60 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Yerli hammadde ve yerli ambalaj üretim noktasında bizim bir an önce planlamalar yapmamız gerekiyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK ODAK NOKTASI OLDU

KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sapro Temizlik Ürünleri İcra Kurulu Üyesi Belgin Sile ise kozmetik sektöründe standardizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunarak sektörel gelişim için denetim ve regülasyonun önemine değindi. Üreticilere verilen destek fonlarına da konuşmasında yer veren Sile, sektör içerisinde denetimsel hassasiyetler ve beklentiler hakkında da öngörülerini paylaştı. Sile “Pandemi dönemiyle doğa girişimleri daha çok arttı. Bugün standartlar rekaket gücünü gerektiriyor. Hem Türkiye hem Avrupa regülasyonlarını takip ettiğiniz zaman ortak aynı dili konuşmuş olursunuz. Biz kozmetik üreticileri olarak nasıl daha iyisini yapabiliriz, atıkları nasıl iyileştiririz diye bakıyoruz. Sürdürülebilirliği herkes odak noktası haline getirmeye başladı. Aslında üreticiler aldığımız hammaddelerden yola çıkarak buna başladı. Bütün bunları yaparken de standartlara uyum sağlamak çok önemli. Ben yeni adım atacaklara bu anlamda işin doğrusunu zamanında yapmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

ÜRETİMDE YEŞİL DÖNÜŞÜM İLKELERİ İÇİN BİRLİKTEYİZ

Kongre boyunca sektörün duayenleri, ünlü markalar ve temsilcileri bir araya gelirken kozmetik dünyasındaki bilimsel gelişmeler, yenilikler, yaklaşımlar ele alındı. Kongre; katılımcılara deneyimlerini paylaşmak, projelere ve yeniliklere, sektöre ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son gelişmeleri çok kültürlü ve zengin bir atmosferde tartışmak için ideal bir fırsat ve mükemmel bir platform sundu.