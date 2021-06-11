Maxion Jantaş, 33.333.333’üncü jantın üretimini kutladı

Maxion Jantaş’ın, bugüne dek ürettiği bu 33.333.333 jant yan yana dizildiğinde dünyanın yarısını çevreleyebiliyor; üst üste dizildiğinde ise Eyfel Kulesi’nin yaklaşık 31 bin katı yüksekliğine ulaşıyor.

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu bünyesindeki Maxion Jantaş A.Ş., yüksek hedeflerle başladığı 2021 yılında gerek sağladığı istihdamla gerekse üretim ve ihracat başarılarıyla ülke ekonomisi için katkı sunmaya devam ederken, şirket tarihi için önemli bir eşiği de geçti. Mart 2021’de pandemi kaynaklı zorlu piyasa koşulları ve malzeme tedariğindeki güçlüklere rağmen kuruluşundan bu yana gerçekleşen en yüksek üretim ve montaj adetlerine ulaşan şirket, ağır ve ticari araç segmentinde 33 milyon 333 bin 333’üncü jant üretimini gerçekleştirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 fabrikasıyla, toplam jant üretim kapasitesi yaklaşık 12 milyon olan Maxion İnci Jant Grubu, 1.700 çalışanı ile 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunuyor. Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile İnci Holding iştiraki olan Grup, Maxion İnci ve Maxion Jantaş olmak üzere 2 şirket olarak faaliyet gösteriyor; ayrıca mevcut 4 fabrikası ile Avrupa’nın tek lokasyonda binek, hafif ticari, ağır ve ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac jant üreticisi olma özelliğini taşıyor. Ortaklığın 29. yılında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 5. jant fabrikasını açmaya hazırlanan Grup, yeni fabrikası ile toplam jant üretim kapasitesini 13 milyon adet ve ağır ve ticari araç sac jant üretim kapasitesini ise 3 milyon adede çıkaracak. Maxion İnci Jant Grubu insan odaklı yaklaşımı kapsamında Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla ve hayata geçirdiği otomasyon, üretim-verimlilik projeleriyle kapasitesini ve üretim adetlerini artırmaya, sektörün öncüsü olmaya devam ediyor.

Maxion Jantaş, 33.333.333’üncü jant üretimini kutlamak için sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada kısa bir etkinlik düzenledi. Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim’in, üst yönetimin ve çalışanların katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim şunları söyledi: “Covid-19 salgınının zorlu şartlarına rağmen 2021 yılına güçlü ve motive bir şekilde başlamanın bir sonucu olarak satış ve dolayısı ile üretim adetlerimiz hızla artıyor. Üst üste gelen üretim rekorları ve üretimde gerçekleşen başarıların ardından bizim için önemli bir eşiği kutluyoruz. Sağladığımız istihdamla, ihracatımızla ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturmaktan ve müşterilerimize katma değer yaratmaktan dolayı da mutlu ve gururluyuz. Maxion Jantaş başta olmak üzere, Grubumuzun tüm çalışanlarına değerli katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum.”