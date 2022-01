Makswin'e 8 milyon TL'lik yatırım

Dünyada bir ilk olarak Koç Holding şirketler grubu ve Koç Holding şirketler grubu dışından oluşan bir danışma kuruluna sahip Q Angels ile ağında farklı sektörlerde uzun yıllardır faaliyet gösteren tecrübeli iş insanları bulunduran bir ekiple erken aşama teknoloji girişimlerine akıllı sermaye sunan LEAP Investment ve ayrıca beraberindeki melek yatırımcılar Makswin'e yatırım gerçekleştirdi. Q Angels yatırımcıları arasında Q Angels Kurucu Üyelerinden Ayşe İnal, Kenan Yılmaz, Nesim Mizrahitokatlı ve Emre Yılmaz yer aldı. Q Angels ve LEAP Investment'ın yanı sıra, melek yatırıcımlar Burak Dayıoğlu ve Murat Tora da yatırımcılar arasında.



Türk girişimciler Emre Kaya, Can Atuf Kansu ve Kerem Can Kaya tarafından 2017 yılında kurulan Makswin, Türkiye'de ve Amerika'da bulunan şirketleri aracılığıyla gayrimenkul sektörüne özel ürünler üretiyor. Makine öğrenmesi ve yapay zekaya dayalı uygulamaları sayesinde Makswin; emlak ofisleri, gayrimenkul danışmanları, banka ve sigorta şirketleri gibi kurumsal yapılara gelişmiş veri çözümleri sağlıyor.

Türkiye, Portekiz, İspanya ve İtalya pazarında gayrimenkul paydaşlarına rekabet avantajı sağlayan Makswin, 2022 yılında Avrupa pazarında yaptığı çalışmaları büyüterek Almanya ve Fransa pazarına da açılmayı planlıyor.



Makswin yatırımı hakkında açıklama yapan Q Angels Kurucu Başkanı Ayşe İnal, şunları söyledi: Ekim 2021'de kurduğumuz Q Angels'ın ilk yatırımını gerçekleştirmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. 2022'de en az 6 yatırım yaparak başarılı girişimleri desteklemeyi hedefliyoruz. Makswin'in kurucu ekibi ve güçlü market potansiyeli bizim yatırım kararı almamızda oldukça etkili oldu. Teknolojinin gayrimenkul sektöründe ortaya çıkardığı yeni tanım Proptech sektörünün önümüzdeki dönemde hızla büyüyecek bir alan olduğuna ve Makswin'in bunu pazarda başarılı bir şekilde gerçekleştireceğine inanıyoruz.



2021 yılında kurulan LEAP Investment'ın ilk yatırımı olduğunu vurgulayan LEAP Investment CEO'su İmran Gürakan: “Dijitalleşmeyi her alanda görmeye başladığımız günümüzde, gayrimenkul sektöründe yüksek teknoloji çözümler sunan Makswin'in tecrübeli ekibinin aldığı bu yatırımla birlikte halihazırda sürdürdüğü başarısını daha hızlı ve dinamik bir şekilde artırarak globalde ölçeklendireceğine inanıyoruz. Ekosisteme ve ekonomiye katma değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.