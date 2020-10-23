Maden suyu ihracatında istikrarlı adımlar

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki toplamda 330.000 m²’ye inşa edilen tesislerindeki üretiminin yüzde 25’ini 30 farklı ülkeye ihraç eden Avşar Maden Suyu, 2023 hedefleri için sağlam adımlar atıyor. 2019 yılını 65 milyon TL’lik ciro ile kapatan Avşar, 2020 yılsonunda 130 milyon TL’lik ciro performansını yakalamaya hazırken toplam satışı içinde ihracat payını 2023 yılında daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından oldukça gelişmiş bir coğrafya üzerinde bulunuyor ve ait olduğu jeotermal kuşak nedeniyle mineralli sular açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Rezerv bakımından maden suyunun başkenti olarak nitelendirilen Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki toplamda 10 bin m2’yi bulan tesislerde hijyenik şartlarda el değmeden üretilen Avşar Doğal Maden Suları ülkemizin potansiyel kaynaklarından elde ettiği güç ile “Sağlığın Başkentinden Tüm Dünyaya” mottosuyla dünyanın 30 farklı ülkesine ihraç ediliyor.

“Global bir marka algısıyla ilerliyoruz”

Avşar’ın ürün çeşitliliği, orijinal tatları, kalitesi ve farklı şişe tasarımıyla içecek sektöründe ses getirdiğini ifade eden Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, “Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ediyor ve yeni pazarlarda varlık göstermeye devam ediyoruz dedi. Tarık Demirel “Bugün 30 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine can suyu olmak üzere istikrarlı adımlar attık. Kosova, Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Dubai, Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güney Afrika, Bahreyn, Kuveyt, Çin, Tayvan ve Kore ihracat yaptığımız ülkelerden bazıları. İlerleyen dönemlerde farklı ülkelere de açılacağız. Operasyonlarımız sürüyor. En büyük ihracat pazarımızı Uzakdoğu oluşturuyor. Mermer madenciliğinden gelen bir kuruluş olmamız pazarda büyümemizin önemli bir etkeni, mermerdeki satış kanallarımızın bu alanda da bize destek sağlaması. Şirketler grubu olarak toplam satışımızın yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. Aynı şekilde maden suyunda da hedefimiz aynı hacmi yakalamak yönünde; toplam satışımızın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 90’lara çıkartmak. Öte yandan ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı pazarlarda bayilik ağı kurarak da müşterilerimize ulaştırıyoruz. 2018 yılı ciromuz 40 milyon TL iken 2019’da bu rakamı 65 milyon TL’ye çıkardık. 2020’de ise iki kat büyüme hedefiyle rakamı 130 milyon TL’ye çıkmayı planlıyoruz. Ülkemizin topraklarından çıkan yüzde 100 doğal maden suyumuzu dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye maden suları içindeki en yüksek potasyum değeri

İçeriğindeki yüksek mineral oranları nedeniyle Zengin Mineralli Su olarak nitelendirilen Avşar Maden Suyu ürünleri; mineral muhteviyatındaki 2.300 mg/lt Bikarbonat, 756,3 mg/lt Sodyum, 80,1 mg/ lt Klorür, 53,8 mg/lt Kalsiyum ve 96,3 mg/lt Potasyum ile Türkiye’de üretilen maden sularının içinde en yüksek değerde yer alıyor. Sade maden suyu dışında ürün portföyü 13 çeşit meyve aromalı maden suyundan oluşan Avşar, satışlarının yüzde 55’ini aromalı maden sularından elde ediyor. Avşar’ın mevcut ürün seçenekleri ise Doğal Sade Maden Suyu, Limon C Plus, Yeşil Elma, Mandalina, Limonata, Mango&Ananas, Limon, Elma, Karpuz&Çilek, Kivi&Limon, Karadut & Frenk Üzümü, Sade Gazoz, Karamix ile Düşes Armudu & Nektarin olarak listeleniyor.