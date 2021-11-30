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Lova Yatak, Dünyada Bir İlke İmza Attı

Lova Yatak, Dünyada Bir İlke İmza Attı; Türkiye Fizyoterapistler Derneği İle Güçlerini Birleştirerek Rahatlığı Yeniden Tanımladı!

İş Dünyası 30.11.2021, 14:41 30.11.2021, 15:03
Lova Yatak, Dünyada Bir İlke İmza Attı

Rahat yatak uzmanı Lova Yatak, farklı vücut tipleri, yatış pozisyonları ve uyku ihtiyaçlarına göre en doğru ve rahat yatağı üretmek için, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile bir arada.

Ankara’da kurulan Ar-Ge merkezinde, fizyoterapistlerle birlikte, kişilere rahat ve sağlıklı bir uykunun kapılarını aralayacak yataklar geliştirilerek Türk insanının uyku sağlığı adına önemli bir adım atılacak.

İş birliği kapsamında her Lova mağazasında fizyoterapi uzmanı istihdam edilecek; böylece kişiler kendileri için en doğru yatağı seçerken fizyoterapistlerin danışmanlığına başvurabilecekler.

Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile dev bir iş birliğine imza attı.  İşbirliğinin lanse edildiği basın toplantısına Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zafer Erden, Lova Yatak Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü Ayhan Özcan ve Lova Yatak Ürün ve Marka Direktörü Can Arıkan katıldı.

Uyku Sağlığı Üzerine Ar-Ge Merkezi

Lova Yatak, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile yaptığı anlaşma çerçevesinde; farklı uyku ihtiyaçlarına göre en doğru ve en rahat yatağı geliştirmek için Ankara’da kuracağı Ar-Ge merkezinde fizyoterapistlerle ile birlikte çalışacak. Kişilere rahat ve sağlıklı bir uykunun kapılarını aralayacak yataklar geliştirilerek, Türk insanının uyku sağlığı adına önemli bir adım atılacak. Yeni yıl ile birlikte her Lova mağazasında bir fizyoterapi uzmanı istihdam edilmesini de kapsayan iş birliği, içeriği itibariyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma ayrıcalığını taşıyor.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “2021 yılının üçüncü çeyreğini grup olarak %93 büyüme ile kapattık.”

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, basın toplantısında konuşmasına 2021 yılını değerlendirerek başladı. “Biz yılın üçüncü çeyreğinde grup olarak %93 büyüme kaydettik. Cornerlar ile beraber mağaza sayısı bakımından geçen yılın aynı dönemine göre 101 yeni mağazayla toplam 479 mağazaya ulaştık.’’ şeklinde konuşan Doğan, pandemi döneminde hiçbir çalışanlarıyla yollarını ayırmadıklarına, bilakis %58 oranında istihdam artışı sağladıklarına işaret ederek “Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile yaptığımız bu iş birliğimizin de istihdama önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. 

Her adımıyla bilimsel araştırmalara dayalı rahat ve sağlıklı bir uyku

Proje kapsamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Lova Yatak Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü Ayhan Özcan, Lova’nın asıl odağının; gerçek uzmanlığı temel alacak şekilde, bir yatağın üretiminden satışına kadar tüm sürecin bilimsel araştırmalara dayanacağının altını çizdi. 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, Lova Yatak ile yapılan iş birliğiyle ilgili sorulan bir soru üzerine, “Türkiye’de hastalarımızın yüksek bir orandaki bölümü omurgalarına uygun yataklarda yatmadıkları için kaliteli uyku uyuyamıyor ve dinmeyen omurga şikayetleri yaşıyor. Çoğu kişi bu sorunlarının yatak kaynaklı olduğunun da bilgisine sahip değil. Türkiye Fizyoterapistler Derneği açısından Türkiye ve dünyada ilk olacak bu projeyle bilinçlendirme çalışmalarımız odağını bulacak ve daha fazla kişiye ulaşma imkânımız olacak.” şeklinde konuştu.

Lova Yatak Ürün ve Marka Direktörü Can Arıkan, projenin tüketici açısından faydasına değindi. Can Arıkan, Lova ürün yönetim ekibi olarak, müşterilerine rahatlığı ve sağlığı bir arada ve doğru dengede sunmanın ilk günden beri temel prensipleri olduğunun altını çizerek, bu iş birliği sayesinde ürün portföylerini bilim insanlarıyla birlikte geliştirerek bir üst seviyeye taşıyacaklarını ifade etti. 

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