LAV’ın Yenilikçi Koleksiyonları Zuchex Fuarı’nda Boy Gösterecek!

Sofralara ve sohbetlere renk getiren LAV, geniş ürün yelpazesi, estetik ve özgün çizgileri ve rengarenk tasarımlarıyla 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Büyükçekmece Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Zuchex İstanbul Fuarı’na katılıyor. Yeni ürünleri yakından incelemek, karşılaştırmak ve eşsiz ürünler satın almak için en ideal fuar olan Zuchex İstanbul, bu yıl da tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisini tek bir çatı altında topluyor. Son buluşmada 108 ülkeden 32 binin üzerinde katılımcı firmayı ağırlayan fuar, bu yıl da 600’ün üzerinde katılımcı firma ve lider markaya ev sahipliği yapacak. Ziyaretçileri yenilikçi ürünlerle tanıştıracak fuar, bu yıl ilk kez LAV’ı da ağırlayacak. Hayata keyif katan bir marka olarak LAV, kendisine ayrılan standında misafirlerini birbirinden farklı sürprizle buluşturacak. LAV’a ayrılan stand alanı sadece LAV ürünlerine değil aynı zamanda tüm güne yayılmış etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

2021 Zuchex İstanbul Fuarı’yla ilgili oldukça heyecanlı olduklarını belirten LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, şunları söyledi: “Zuchex Fuarı sektörün en büyük ve en köklü buluşmalarından biri. Pek çok markaya pazarlama ve satış anlamında ciddi fırsatlar yaratıyor. Biz de LAV olarak ilk kez bu yıl katılacağımız Zuchex Fuarı’nda geniş bir alanda ürünlerimizi tanıtarak ve ürünlerimize dair bir deneyim yaşatarak değerli anları LAV ile doldurmayı hedefliyoruz. Birbirinden farklı konsept ve tasarımlarımızla boy göstereceğimiz standımızda, ziyaretçilerimizi sürpriz atölyeler ve etkinlikler de bekliyor. Bu ve bunun gibi fuarlarda LAV olarak ürünlerimizle göz kamaştırmaya, dünyanın dört