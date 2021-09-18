Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'den Ekovitrin'e Özel Açıklamalar

Cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev ve bahçe gereçleri, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin sergilendiği fuar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 650 firmanın ürünlerini sergilediği fuara yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ziyaretçinin katıldı. Fuar katılımcı firmalara yurt dışına ihracat yapmak için olanaklar da sağlıyor. Fuara katılan ziyaretçiler ise yenilikçi tasarımlarla donatılmış ev ve mutfak endüstrisinin ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Zuchex 2021'de dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Porselen sektörünün öncü kuruluşu Kütahya Porselen’in birbirinden özel tasarımları, 31. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Otellerden restoranlara kadar gastronomi alanındaki tüm profesyoneller için benzersiz ve prestijli ürünleri fuarda görücüye çıkartan Kütahya Porselen, katılımcılardan tam not aldı.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Ekovitrin muhabiri Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu.