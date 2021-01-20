Küçük şirketlerdeki personellerin büyüklere oranla daha az işveren desteğine ihtiyacı var

Kaspersky’nin son anketi[1], sosyal yardım, internet veya telefon faturalarını karşılamak gibi ek faydalara yönelik destek beklentilerinde bir boşluk olduğunu ortaya koydu. Türkiye’deki küçük şirket çalışanlarının %45'i bu konularda destek isterken, orta ölçekli işletmelerde çalışanlar için bu oran %58'e çıkıyor[2]. Araştırmadan da anlaşılacağı üzere insanlar kişisel iletişimi çok özlüyor. Bu nedenle küçük işletmelerdeki çalışanların %20'si ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların %24'ü, uzaktan çalışırken meslektaşlarıyla daha fazla sayıda kişisel temas noktasına sahip olmayı istiyor. Doğru ekipmanı ve BT araçlarını sağlamaya yardımcı olmak hem küçük hem de orta ölçekli şirketlerde çalışanların talep ettiği bir diğer önemli konu (Türkiye için sırasıyla %48 ve %53).

Duygusal veya psikolojik desteğe neredeyse tüm işletmeler için aynı ölçüde ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de bu oran küçük kuruluşlarda %23 iken büyük kuruluşlarda %30. COVID-19'un etkisi yalnızca insanların işlerini ve günlük yaşamlarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı konusunda endişelenmelerine ve geleceğe yönelik olumlu bakış açısını kaybetmelerine neden oldu. Bu nedenle ruh sağlığı desteği herhangi bir çalışan için önemli olabilir.

Kaspersky KOBİ Ürünleri Ürün Müdürü Ivan Salikhov şunları ifade ediyor: "Küçük işletmelerde çalışma deneyimi olan insanlar, yeni çalışma koşullarında kendilerini daha yeterli hissettiler ve bu kuruluşlarının tüm kaynaklarını hayatta kalmak için yoğunlaştırmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte, çalışanların üretkenliğini ve ahlaki değerlerini korumak için personelin iş için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak çok önemli. Kişisel dizüstü bilgisayarlarda çalışırken ve tüm web hizmetlerine erişimi tek başına yönetirken bile çalışanların BT'yi güvenli bir şekilde kullanmak için yardıma ihtiyaçları var.”

Kaspersky, çalışanlar için uzaktan çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki eylemleri öneriyor:

Çalışanlar kriz durumlarına nasıl tepki verecekleri konusunda yöneticilerinden ipuçları aradıklarından, çalışanlarla açık ve dürüst iletişim kurmak çok önemlidir. Şirketin üst yönetimiyle "Bana Her Şeyi Sor" oturumları düzenleyin, böylece onlar çalışanlarla işletmenizin yeni koşullarda nasıl çalışmaya devam edeceği hakkında konuşabilirler.

Çalışanlarınızın duygusal durumunu, iş yüklerini, uzaktan çalışma için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup olmadıklarını ve iş süreçleri konusunda net olup olmadıklarını anlamak için anketler düzenleyin. Bu, insanların bugün içinde bulundukları belirli koşulları daha iyi anlamalarını sağlar ve daha dengeli kararlar almaya yardımcı olur.

Çalışanlarınızın aşırı bilgi yüklemesini ve bu belirsiz zamanda bunalma hissini yönetmesine yardımcı olun. Ekiplerinizi gerçeklerden, mevcut durumdan ve nasıl güvenli ve sağlıklı kalacaklarından haberdar edin.

Herkesin sorunlarını kolayca çözebilmesi için İK ve BT çevrimiçi iletişim kanalları oluşturun. Uzaktan çalışmanın nasıl etkinleştirileceği ve belirli yazılımların nasıl kullanılacağı konusunda tüm çalışanlar için rehberlik sağlayın. Bunu web seminerleri veya grup görüşmeleri yoluyla yapabilirsiniz.

Çalışanları, uzaktan çalışırken e-posta veya web kimlik avı kurbanı olmaktan nasıl kaçınılacağı ya da hesapları ve parolaları nasıl yöneteceği gibi temel güvenlik uygulamalarını kullanmaları için eğitin. Kaspersky ve Area9 Lyceum, personelin cxevden güvenle çalışmasına yardımcı olmak için ücretsiz bir kurs sunmaktadır.

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümünü benimseyin. Çalışanların kurumsal veya kişisel cihazlarda çalıştığına bakılmaksızın, küçük şirketler de kendilerini siber tehditlerden korumalıdır. Kaspersky Small Office Security uzaktan kurulabilir ve buluttan yönetilebilir. Dağıtım ve yönetim için fazladan zaman, kaynak veya özel bilgi gerektirmez.

"İşin Geleceğini Güvence Altına Almak" raporunun tamamını burada bulabilirsiniz.