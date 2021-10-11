Kärcher ile mutfağınıza gerçek hijyen geliyor!

Pandemi nedeniyle, yaşam alanlarımızdaki hijyen ve temizlik konusu yeniden ön plana çıktı. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, aile sağlığı için en önemli noktalardan biri olan mutfaklarınızda eşsiz bir hijyen ve temizlik sağlıyor. Kärcher’in, beklentilerinize uygun bir çok farklı özellikteki buharlı temizlik makinaları ile içinize sinecek temizlik yapmak artık mümkün.

Hijyenik olduğu kadar ekonomik temizlik

Kärcher’in buharlı temizlik makineleriyle mutfaktaki ocak, fırın, aspiratör, tezgah ve daha pek çok yerde buharın gücü ile zorlu kirlerin üstesinden en sağlıklı yöntemle gelmek mümkün. Üstelik hiç deterjan kullanmadan fırın içlerinin temizlenmesi özellikle sağlık açısından büyük önem taşırken sadece buhar gücü ile bakterileri yüzde 99,99 oranında ortadan kaldırıyor.

Buharlı temizlik taş seramik, PVC ve laminant kaplama tüm zeminlerde maksimum hijyen sağlamanın en kolay ve etkili yöntemi. Mutfağınızdaki cam yüzeyler (davlumbaz, ankastre ocak gibi), pencereler ve armatürleri dahi detaylı, derinlemesine temizleyecek, evinizde bambaşka bir huzurla yaşayacaksınız.

Uygun aparatlar yardımı ile buzdolabı, bulaşık makinası ve dolaplarınızın köşelerini kenarlarını,hatta elinizin ulaşamayacağı yerleri kolayca temizliyebilirsiniz. Kimyasal malzemelerden uzak, dolayısıyla sağlıklı ve çevreye zarar vermeyen buharlı temizlik makineleri bu özellikleri nedeniyle çocuklu aileler, hamileler, astım hastaları ve evcil hayvan besleyenlerin de ilk tercihi haline geldi.

Üstelik buharlı temizlik makineleri sayesinde yüzde 80'e kadar su tasarrufu sağlanırken sadece 1 lt su ile yaklaşık ortalama 75m² alan temizlenebiliyor.