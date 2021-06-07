Koru Sigorta’dan sektörde bir ilk: Sepet uygulaması

2011 yılından bu yana, sürdürülebilir büyüme hedefi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla ülke genelinde 1.500’e yakın acente ve broker satış kanalı, 1.800’ün üzerinde hizmet noktası ile faaliyet gösteren Koru Sigorta, geliştirdiği ürün ve hizmetler ile beklenti ve ihtiyaçlara yerinde cevap vermeyi sürdürüyor. Sektörde bir ilke daha imza atarak, en önemli iş ortağı olan acentelerine yeni bir kolaylık sunduklarını ifade eden Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Online alışveriş sitelerinde ürün satın alma sürecindeki sepete ekleme kolaylığı esas alınarak geliştirilen uygulama ile nasıl ki beğenilen ürünler sepete atılıp tek bir kredi kartı ile ödeniyorsa, acentelere de bu noktada benzer bir uygulama sunuyoruz.”

‘ACENTELERİMİZİ DİNLİYOR VE KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ’

Hayata geçirilen “Sepet” uygulamasının, bölgesel olarak gerçekleştirdikleri acente toplantıları esnasında, acentelerden almış oldukları geri bildirimler neticesinde ortaya çıktığını belirten Kasım Yılmaz, “Teknoloji odaklı yatırımlarımızın ve dijitalleşme çalışmalarımızın ana hedefinde hizmetin sunumu ve operasyonun azaltılması bulunuyor. Acentelerimizin operasyonunu azaltarak, satışa daha fazla zaman ayırmaları için kendilerinden aldığımız geri bildirimler ile sistemlerimizi geliştiriyoruz” dedi.

‘İKİ HIZLI EKRANI HAYATA GEÇİRDİK’

Kasım Yılmaz, acentelerin teklif aşamasında kullanmaları için hızlı ekranları hayata geçirdiklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Acentelerimizin müşterilerine trafik ve kasko ürünlerinde en az bilgi ile teklif üretebilmesi için iki hızlı ekranı hayata geçirdik.” Söz konusu ekranların poliçeleştirme sürecinde sağladığı faydaları aktaran Yılmaz, “Trafik ve kasko hızlı ekranları ile ek bilgiye ihtiyaç duyulmadan konut, ferdi kaza ve hukuksal koruma teklifleri sistem tarafından otomatik olarak hazırlanarak acentelerimizin ekranına yansıtılıyor. Oluşturulan tekliflerin tamamı, aynı ekran üzerinde poliçeleştirilebiliyor veya daha sonra poliçeleştirmek üzere Sepet’e atılabiliyor” açıklamalarında bulundu.

‘TEKLİFLER TOPLU OLARAK POLİÇELEŞTİRİLEBİLİYOR’

Kasım Yılmaz, Sepet uygulamasının sunduğu diğer avantajları ise şöyle aktardı: “Acentelerimiz, online alışveriş sitelerinde olduğu gibi bir müşterinin birden fazla ürününü hızlı ekranı kullanarak veya sepete atarak tek kart ile ödemesini alıp poliçeleştirebilecek, oluşturduğu teklifleri sepette tutarak poliçeleştirmek istendiğinde başka bir ekrana ihtiyaç duymadan yine sepetten sonuçlandırabilecek. Aynı zamanda hızlı ekranlardaki ve sepetteki ürünlerin ödemesini tek seferde, tek kart ile alacağı için sigortalının ekstresine de tek bir ödeme kaydı olarak yansımasını sağlayacak.”

‘ZAMANDAN TASARRUF, DAHA FAZLA ÇAPRAZ SATIŞ’

Koru Sigorta olarak sigortalıların ve acentelerin farklı ihtiyaç ve beklentilere yönelik hızlı çözümler üretme misyonu ile aksiyon almaya devam ettiklerini belirten Kasım Yılmaz, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Yapmış olduğumuz geliştirmeler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile değerli iş ortaklarımızın hem işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirerek zamandan tasarruf etmelerini hem de daha fazla çapraz satış yapmalarına zemin hazırlıyoruz. Bu vesile ile hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamızın acentelerimize bol kazanç getirmesini temenni ederiz.”