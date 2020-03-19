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Koronavirüsle mücadele sektörel etkinlikleri sanal ortama yöneltti

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. Sektör, dijitalin gücüyle etkinlikleri sanal hale getirmeye başladı.

Koronavirüsle mücadele sektörel etkinlikleri sanal ortama yöneltti

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. Sektör, dijitalin gücüyle etkinlikleri sanal hale getirmeye başladı.

19 Mart 2020 Perşembe 15:21
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Koronavirüsle mücadele sektörel etkinlikleri sanal ortama yöneltti

Dünyada, özellikle de senenin ikinci yarısında milyonlarca fuar, kongre ve seminer gerçekleştirilecektir. Korona virüsü salgını nedeniyle, her sektörde olduğu gibi etkinlik sektörü de ciddi yara aldı ve neredeyse tüm etkinlikler iptal oldu veya ertelendi. Virüsten etkilenen ülkelerde insanlar evlerinden çalışmaya ve toplantılarını online yapmaya başladılar. İşte bu kapsamda, etkinlik sektörünün de devam etmesi, şirketlerin kongre, fuar ve konferanslara katılma ihtiyacını karşılamak anlamında online etkinlikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı.

Finlandiya’da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan Deal Room, 20 ülkede 120 etkinlikte insanları birbiri ile tanıştıran yenilikçi bir etkinlik yönetim platformu. Aynı zamanda da Finlandiya’da ilk 100 start-up içerisinde yer alan hızlı büyüyen bir girişim. Fiziksel etkinliklere katılan ama birbirleri ile tanışamayan insanları eşleştiren ve tanışmalarını sağlayan Deal Room, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere online çözümler sunmaya başladı.

Deal Room, 10 dakika içerisinde etkinliğinizi online hale getirmeyi sağlayan bir teknoloji sunuyor. Web, mobil web ve app üzerinden çalışan platformda, yapılması gereken etkinliğe özel bir alan oluşturmak ve link üzerinden katılımcılara çağrıda bulunmak. Çağrılan katılımcılar, online etkinlik içerisinde profillerini oluşturup, hem diğer katılımcılarla toplantı organize edebiliyor ve sanal odalarda birebir görüşebiliyor, hem de yine sanal olarak konuşmacıların sunum yaptığı konferanslara katılabiliyor.

Deal Room Genel Müdürü Erdal Kılınç, “Biz, 20 ülkede 120 etkinlikte kullanıldık ve binlerce toplantıda, on binlerce insanı tanıştırdık. Korona virüsü nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. Bu anlamda, yetenekli yazılım ekibimizle aylardır süren bir çalışma sonunda platformumuzu tamamen sanal olacak etkinlikler için yeniden tasarladık. Şu anda iptal olan onlarca etkinliğe ilaç niteliğinde online çözümler sunuyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok müşterimizin etkinliğini online platformumuza taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Amacımız, iş dünyasının bir araya gelme ihtiyacını online olarak çözebilmek ve bu işi en hızlı şekilde daha da çok etkinlikte uygulamaya geçirmek” dedi.

Dünya ve iş hayatı zor günlerden geçiyor ama etkinliklere, online buluşmalara ve tanışmalara ara vermemek gerekiyor. Bu anlamda sanal etkinlik pazarı hızla büyüyor ve insanlar dijitale hızla adapte olup, evlerinden işlerini yürütebiliyor ve katılması gereken konferans ve fuarlara sanal olarak katılabiliyorlar.

7 ADIMDA DEAL ROOM NASIL ÇALIŞIR ?

1. Deal Room uygulamasını indirin

2. Hesap oluşturun ve bilgilerinizi girin.

3. İlgili etkinlik sayfasındaki profil sayfanıza teklif ve arayışını detayları ile yazın.

4. Katılımcı listesinde ilgili gördüklerinize toplantı daveti iletin.

5. Başkalarından gelen ilgili davetleri kabul edin ve online toplantı odalarında birebir görüşmelerinizi yapın.

6. Online konferans ve seminer odalarından konuşmaları izleyin.

7. Tüm etkinliği ve takviminizi Deal Room üzerinden yönetin

8. İşinizi büyütmek ve başarılı bir tanışma ortamı için hazır olun!

Son Güncelleme: 19.03.2020 15:50
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