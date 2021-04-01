Kordsa, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporlamasına göre Türkiye’nin lider 3 şirketi arasında!

2016 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği ve Su Programlarına raporlama yapan Kordsa, 2020 yılı raporlama döneminde hem iklim değişikliği hem de su programı notunu B’den A-’ye çıkararak yönetim seviyesinden liderlik seviyesine yükselmişti.

Küresel çapta şirketlerin karbon ve su kaynaklı riskini raporlayan tek bağımsız kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye’de yer alan temsilcisi CDP Türkiye’nin düzenlediği 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı, 31 Mart 2021, Çarşamba günü dijital olarak gerçekleştirildi. “Net sıfır emisyona doğru: Piyasaların ve kamu politikalarının ara yüzeyi” konusuna odaklanan konferansta konuşmaların yanı sıra, CDP raporlamasına dahil olan şirketlerin 2020 yılı sonuçları açıklandı ve ödül töreni gerçekleştirildi. 2020 yılı raporlama döneminde hem iklim değişikliği hem de su programı notunu B’den A-’ye çıkararak yönetim seviyesinden liderlik seviyesine yükselen Kordsa, Türkiye’nin lider 3 şirketi arasında yerini aldı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, faaliyet gösterdiği iş kollarında teknoloji yatırımlarıyla büyüyerek hissedar ve yatırımcıları için ekonomik değer yaratırken, doğal kaynakları sorumlu kullanarak tüm paydaşları ve içinde bulunduğu ekosistem için sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor.

Bu doğrultudaki çalışmalarını sistematik olarak takip etmek amacıyla, 2016 yılında, CDP İklim Değişikliği ve Su programı raporlamasına dahil olan Kordsa, CDP İklim Değişikliği ve Su Programları puanlarını sürekli olarak yükselterek Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yerini aldı. Bu notuyla Kordsa, kendi endüstrisinde “B” olan Dünya ve Avrupa ortalamasının üzerinde yer alarak %20’lik dilime girdi.

CDP Türkiye’nin 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı’nda, Karbon Saydamlık Projesi’nde küresel ortalamanın üzerinde bir notla hem Türkiye’nin 3 lideri arasında yer almaktan hem de dünyadaki öncü şirketler arasına girmekten gurur duyduğunu belirten Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “‘Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek’ vizyonu ile her adımımızla, her yatırımımızla ‘‘sürdürülebilir teknolojiler’’ üretmeye çalışıyor, içinde yer aldığımız toplumlara ve ekosisteme katma değeri yüksek yenilikçi güçlendirme çözümleri sunmayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki ürün geliştirme çalışmalarımız sürdürülebilirlik ekseninde ilerliyor, ürün portföyümüzü bu eksende geliştiriyoruz. Lastik güçlendirme teknolojilerimiz ile karbon ayak izini, daha düşük sürtünme direnci ile yakıt kullanımını azaltmayı ve çevre dostu ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kompozit teknolojilerinde araçların daha hafif ve dayanıklı olmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltıyoruz; böylece ulaşımı daha güvenli ve sürdürülebilir kılıyoruz. İnşaat güçlendirme teknolojilerinde ise beton yapıların uzun ömürlü ve sağlam olması için çalışıyoruz. Teknolojilerimiz ve ürünlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla geliştiriyor, sektörü dönüştürecek adımlar atmak için çalışıyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik anlayışlarını iş yapış şekillerine yansıttıklarına ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerine de dikkat çeken Çalışkan, “Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sorumlu üretim ve tüketim kapsamında emisyon değerlerimizi azaltma hedefimiz ile hem üretim süreçlerimizi dönüştürmek hem de çıktısı olan hafifletme teknolojileri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Karbon Saydamlık Projesi’nde notumuzu “A-”ye yükseltmemiz sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli bir getirisi. Notlarımızla Türkiye’nin lider 3 şirketi arasında olmamız da bizim için çok değerli ve gurur verici. Bunun aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bundan sonra Kordsa olarak sektörümüzde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için pazara liderlik etme görevimiz de var.” yorumlarında bulundu.