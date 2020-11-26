Kelebek Mobilya’da üst düzey atama

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Kelebek Mobilya üst yönetim kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Kelebek Mobilya’nın Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Kaya getirildi.

Dünya markası olma yolunda ilerleyen Kelebek ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Tolga Kaya, “Kelebek Mobilya Cumhuriyet tarihinin en büyük miraslarından, her dönem gelişime odaklanarak müşteri memnuniyetini ön plana almış, mobilya sektöründe kayda değer önemli projelere imza atmış ve bu sektörde trendleri belirleyerek büyümeye devam eden bir marka. Ekip olarak bu köklü bir markayı gelecek yıllara lider pozisyonunda taşıma konusunda var gücümüzle çalışacağız” dedi.