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Kelebek Mobilya’da üst düzey atama

Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak mobilyaları üreticisi Kelebek Mobilya’da üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Tolga Kaya yeni görevine başladı.

İş Dünyası 26.11.2020, 11:50 26.11.2020, 12:00
2008
Kelebek Mobilya’da üst düzey atama
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Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Kelebek Mobilya üst yönetim kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Kelebek Mobilya’nın Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Kaya getirildi.

Dünya markası olma yolunda ilerleyen Kelebek ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Tolga Kaya, “Kelebek Mobilya Cumhuriyet tarihinin en büyük miraslarından, her dönem gelişime odaklanarak müşteri memnuniyetini ön plana almış, mobilya sektöründe kayda değer önemli projelere imza atmış ve bu sektörde trendleri belirleyerek büyümeye devam eden bir marka. Ekip olarak bu  köklü bir markayı gelecek yıllara lider pozisyonunda taşıma konusunda var gücümüzle çalışacağız” dedi.

#kelebek #mobilya #atama #haberi #tolga kaya
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