Kaplan Kardeşler Halı canias4.0 tekonojilerini tercih etti

30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında 1000'den fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet veren IAS (Industrial Application Software), Gaziantep’in en büyük firmalarından biri olan, sektörünün öncülerinden Kaplan Kardeşler Halı ile anlaştı. Kaplan Kardeşler, iş süreçlerini canias4.0 Teknolojileri ile yönetmeye karar verdi. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan’ın da katılımı ile sözleşme toplantısı düzenlendi. Kaplan Kardeşler Halı’nın genel merkezinde gerçekleşen toplantıda iki firma iş birliklerinin ilk adımını atarak sözleşme imzaladı.

30 Yıllık Tecrübemiz İle Rehberlik Edeceğiz

İş birliklerini başlatan iki firmanın yönetim kurulu üyesi, sözleşme toplantısında bir araya geldi. Başlatılan iş birliği hakkında konuşan IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, toplantıda yaptığı konuşmasında “Gaziantep ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden bir tanesi. Kaplan Kardeşler ise bu bölgenin en büyük firmalarından biri. Şimdi birlikte bir yola çıkıyoruz. IAS olarak Endüstri 4.0 vizyonu ile çıktığımız bu yolda Kaplan Kardeşler gibi önemli firmaların dijital dönüşüm yolculuklarına destek olmak, hem Türkiye’deki hem de dünyadaki rakipleri karşısında bir adım önde olmalarını sağlayacak teknolojiyi sunmak büyük bir mutluluk. Önümüzde birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var ve bu süreçte büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Onlar kendilerini geleceğe taşımak konusunda son derece hazırlıklı ve azimli. Biz de 30 yıllık tecrübemiz, bütünleşik yazılım çözümlerimiz ve uzman kadromuz ile bu süreçte Kaplan Kardeşler firmasına büyük bir destek sunacak ve büyük avantajlar sağlayacağız” dedi.

Yerli ve Milli Bir Yazılıma Kavuştuk

Global ölçekli bir Türk firmasıyla başlattıkları çalışmadan son derece memnun olduğunu belirten Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da toplantıda projeye olan inancını vurguladı. Kaplan “IAS’nin canias4.0 ile sunduğu çözümler ile dijital dönüşüm projemize devam ediyoruz. Daha önce dünya çapında bilinen yabancı firmalarla çalışma adına girişimlerimiz oldu ancak istediğimiz verimi alamamıştık. Onlar, bizim taleplerimizi anlamadı, dilimizi konuşamadılar. Esnek, hızlı çözümler üretemiyorlardı ve taleplerimize yeterli çözümleri sunamadılar. Bugüne dek yaptığımız toplantılarda IAS’ın canias4.0 ile sunduğu teknolojiler ve deneyimli ekibi ile istediğimiz esnek, hızlı çözümlere kavuşabileceğimizi gördük. IAS ile çalışmaya karar vermemizin en önemli nedenlerinden biri de yerli ve milli bir firma olması. Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir yazılım. Burada bugün başlattığımız proje başarılı olursa Gaziantep bölgesindeki diğer firmalara da önemli bir referans olacağız. Böylece bölgemizdeki firmaları yabancı yazılımlardan da arındırabiliriz. Bundan büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te Dijital Dönüşüme Önderlik Edecek

Başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak, entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen canias4.0 Teknolojileri, hem globalde hem de Türkiye’deki etkinliğini her geçen gün arttırıyor. Türkiye’nin önemli firmaları ile yaptığı işbirlikleri ve teknolojik önderliği ile Türk sanayisinin gelişime destek vermeyi vizyon edinen IAS, Gaziantep’te de sektörünün önemli firmaları ile işbirlikleri gerçekleştiriyor. Firmanın ilerleyen dönemde bölgedeki etkinliğini arttırması da bekleniyor.