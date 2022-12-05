Kale Grubu, 24,5 milyon TL’lik değer yarattı!

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ekosistemin sürdürülebilir büyümesine yatırım yaptıklarını belirterek, “Geçen 5 yılı değerlendirmek üzere çıkardığımız etki analizi, bize, sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırıp etki alanlarını genişletmeleri yolunda önemli katkı sağlandığını, değerli iş birliği fırsatları yaratıldığını, programın her geçen yıl daha güçlü ve kapsayıcı hale geldiğini gösterdi” diye konuştu.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın altıncı yılında ödül kazananlar da açıklandı. Impact Hub Istanbul’un desteğiyle düzenlenen programda; 300’e yakın başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda, Erken Aşama kategorisinde ‘Esmiyor’, İleri Aşama kategorisinde ‘Up School’, İş Birliği kategorisinde ‘This Mana & Yargıcı’, Gençlik kategorisinde ise ‘Biriktir’ ödüle değer bulundu.

Türkiye sanayinin duayen isimlerinden, Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmayı amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları, 2 Aralık Cuma akşamı The Seed’te düzenlenen törende açıklandı.

Dört ayrı kategoride 300’e yakın başvurunun değerlendirildiği sürecin sonunda; Erken Aşama kategorisinde iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan, amaç odaklı bir tasarım stüdyosu olan ‘Esmiyor’; İleri Aşama kategorisinde kadınların teknoloji alanında potansiyelini açığa çıkararak, yetenek ihtiyacını kapatmayı hedefleyen ‘Up School’; İş Birliği kategorisinde kadın gücüyle döngüsel ekonomi yaratmayı amaçlayan ‘This Mana & Yargıcı’; Gençlik kategorisinde ise sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiren ‘Biriktir’ adlı sosyal girişimler ödüle değer bulundu.

Zeynep Bodur Okyay: “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı daha kapsayıcı ve güçlü hale geliyor”

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğini belirterek, “İbrahim Bodur’un oluşturduğu özgün kalkınma modelinden aldığımız ilhamla sosyal fayda üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olarak, yolumuzun sosyal girişimcilerle kesiştiğini gördük, bu girişimlerin büyümesi için desteklenmesine katkı sunmayı amaçladık. Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile sosyal etki bırakabilecek bir program tasarladığımız için de mutluyuz” dedi.

Programın geride kalan beş yılının muhasebesini çıkarmak için bir etki analizi hazırladıklarını açıklayan Zeynep Bodur Okyay, açıklamasına şöyle devam etti: “Etki analizi, bize, Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıklarını ve etki alanlarını genişlettiklerini gösterdi. 5 yılda desteklediğimiz sosyal girişimcilerle birlikte, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattık. Katılımcılardan alınan geri bildirimler, programın giderek daha kapsayıcı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor.”

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin en önemli topluluğu haline geldiğini dile getiren Zeynep Bodur Okyay, etki raporu sonuçları ve 5 yılda edinilen farkındalık doğrultusunda programı; topluluk oluşumu, ağ kurma, platform sağlama, fon kaynaklarına erişim gibi alanlarda derinleştireceklerini kaydetti.

Liselileri sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştıracak

Kale Grubu, bu yıl içinde eğitime başlayan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi gençleri, sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak için önemli bir adım attı. Zeynep Bodur Okyay, yeni projelerinin liselere yönelik olacağını belirterek, “Kale Seramik Vakfımız ile AB Erasmus + (Plus) programı altında, yıl boyunca Büyükçekmece ilçe sınırları içerisindeki 50 öğretmene verilecek interaktif eğitimler aracılığıyla 2.000 lise öğrencisinin erken yaşta sosyal girişimcilik kavramıyla tanışmasına öncülük edeceğiz. Önümüzdeki yılın konsantrasyon alanlarından birisi de liseler olacak” dedi.

Sosyal girişimcilere maddi destek

Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi. Ayrıca Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın öğrencilerinden seramik sanatçısı M. Tüzüm Kızılcan'ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.

Etki analizinden çarpıcı sonuçlar:

Etki görüşmelerine katılan finalist ve kazananların büyük çoğunluğu, görünürlük elde etmek, kendini anlatıp etkisini çoğaltabilmek, iletişim ağını genişletebilmek için programa başvurduğunu dile getirdi.

Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıkları ve etki alanlarını genişlettikleri görüldü.

Finalist ve kazananların yüzde 40’ı, Kale Grubu’nun desteğini aldığını ve/veya bir veya birden fazla kez sosyal girişimlerinin paydaşı haline geldiğini söyledi.

Katılımcılar, programın süreçlerinin detaylı olması, adaylara sunum ya da görüşmeler esnasında seçici kurul tarafından geri bildirimlerde bulunulmasının, onların gelişim süreçlerine de ciddi katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Finalist ve kazananların yüzde 48’i, kurucusu ya da kurucularından en az biri kadın olan sosyal girişimlerden oluşuyor. Bu oran, programın kapsayıcılığı açısından da başarısını gösteriyor.

KAZANAN PROJELER

Erken Aşama Kategorisi- ESMİYOR

Esmiyor, iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan, amaç odaklı bir tasarım stüdyosu. Kurumlara ve şirketlere sürdürülebilirlik stratejilerinde ve sürdürülebilirlik iletişiminde yenilikçi çözümler ve projeler sunarak hem doğrudan etkilerini artırmayı hem de bu ilham verici projelerin iletişimiyle dolaylı etki yaratmayı amaçlıyor. Derin Altan, Naz Yaman ve Utku Güven tarafından hayata geçirilen sosyal girişim, kurumlara ve şirketlere hizmet sağlıyor. ‘Esmiyor Podcast’ kanalıyla yıllık olarak sağladığı sponsorluk ücretleriyle yıllık bazda sabit giderlerini karşılıyor. Ayrıca sabit giderlerini en aşağıda tutmak amacıyla 'kolektif' olarak çalışıyor.

İleri Aşama Kategorisi – UP SCHOOL

Up School, kadınların teknoloji alanında potansiyelini açığa çıkararak, yetenek ihtiyacını kapatmayı hedefleyen bir sosyal girişim. Mina İlköz Demirtaş ve Melike Aydın tarafından hayata geçirilen Up School, üniversite son sınıf ve yeni mezun kadınlara ortalama 4 aylık online eğitimlerle hem istedikleri yazılım alanında uzmanlık kazandırıyor hem de özgüvenlerini açığa çıkarıyor. Programlar bittiğinde ise istihdam edilmeleri için şirketlerle buluşturuyor.

İş Birliği Kategorisi- THIS MANA X YARGICI

Mana, dezavantajlı topluluklara yaratıcı projeler ve iş birlikleriyle sürdürülebilir gelir modelleri yaratıyor. Damla Özenç tarafından hayata geçirilen Mana’nın döngüsel ekonomi yaratmak ve bunu kadın gücüyle beraber yapmak en büyük amacı. Bunun için tekstil atıklarının ileri dönüşümünü destekleyerek, enerji tasarrufu ve tekstilin çevreye etkisini azaltmayı amaçlıyor. İş birliği kapsamında, Yargıcı markasının deposunda atıl durumda duran ekmek sepetinden pantolona, kazaktan cekete, deri çantadan kemere birçok ürün, Atölye Bez - Zeytindalı Kadın Kooperatifi ile yeniden tasarlanarak, ‘Yargıcı x Mana Koleksiyonu’ hazırlandı.

Gençlik Kategorisi- BİRİKTİR

İklim krizine karşı sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiren Biriktir, bireylere ve kurumsal firma çalışanlarına oyunlaştırılmış sistemiyle yeşil alışkanlıklar kazandırarak karbon ayak izi oluşumunu engelliyor ve karbon ayak izi ölçümünü gerçekleştirerek Biriktir App & Platformundan anlık veriler sağlıyor. Sosyal girişimciler Yağmur Gömürlü, Yusuf Demir ve Elif Köse tarafından hayata geçirilen Biriktir, ödüllendirme ve bağış sistemi sayesinde bireylerin ve kurumların atıklarını ayrıştırarak, doğru bir şekilde geri dönüşüm yapmasını teşvik ediyor.