KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem “ÖRAV Sohbetleri”nin konuğu oluyor

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın uzun yıllardır, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla işini tutkuyla yapan, üreten ve paylaşmayı seven farklı sektörlerden isimlerle düzenlediği “ÖRAV Sohbetleri”nin konuğu bu ay KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem olacak. 24 Şubat Çarşamba günü saat 17:00’de ÖRAV’ın Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek sohbetin ana konusu girişimcilik olacak.

Kadın girişimcilerin teknoloji, toplum, ticaret ve tarımda güçlendirilmesine büyük önem veren KAGİDER, toplumsal hayatta kadının varlığını destekleyecek ve güçlendirecek çalışmalar sürdürüyor. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem etkinlikte, kadın istihdamını desteklemek amacıyla dernek bünyesinde sürdürülen çalışmaları katılımcı öğretmenlerle paylaşacak. İham verici bir başarı hikayesi olan Emine Erdem, katılımcılar ile hem deneyimlerini paylaşacak, hem de öğretmenlerin örnek alabileceği ve öğrencileri ile paylaşabileceği motive edici girişimler ile tanışmalarını sağlayacak.

ÖRAV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinliğe katılım ücretsizdir ve herkese açıktır.