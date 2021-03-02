Kadınlar Günü’nde Sinoz’la ışıl ışıl ol ve parla!

13 yıldır ürünleriyle kadınların cilt güzelliği için çalışan Sinoz; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, Mart ayı boyunca tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatı sunuyor. Kadınların gözde cilt bakım markası Sinoz, bu özel günü keyifli ve dinamik bir reklam filmi ile kutluyor.

Sinoz'un reklam filmi için stüdyoya giren Pop dünyasının sevilen sesi Atiye, ünlü şarkısı "Salla"'yı Sinoz için yeniden yorumladı. Sinoz "Süren bilir" ile uzun süre dillerden düşmeyecek bir Jingle çalışmasına imza attı.

Kadınların vazgeçilmez markası Sinoz, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin bir çok iline hızlı teslimat ve kolay sipariş imkanı sağlıyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.