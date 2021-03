Kadın kuryeler, sektörün aranan elemanı oldular

Pandemi döneminde, pek çok sektör eleman çıkarmak zorunda kalırken kargo talebinin arttığını kaydeden Elif İnci Aras, dolayısıyla lojistik sektöründe istihdam olanağının da arttığını dile getirdi ve ekledi: “Kadın kurye sayısında da büyük bir artış oldu. Bu sektörde kadınlar genellikle büro elemanı olarak çalışıyordu. Ancak artan eleman talebinin de etkisiyle bu süreçte sahada daha fazla yer almaya başladılar. Öncü olanlar bu işi yapabildiğini kanıtlayınca çekinceler azaldı ve başkaları da kurye olarak çalışmak için başvurdu. Biz, her zaman, her kademede kadın çalışan sayımızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Her kademedeki kadın çalışanlarımız da şirketimizin büyümesine büyük katkı sağlıyor.”

Sektöre yenilik getirdiler

Jetizz olarak özellikle bu dönemde işsiz kalan kadınları işe aldıklarını, onların ailelerine destek olmaları için fırsat sunmaya çalıştıklarını belirten Elif İnci Aras, şirketlerinin büyümesiyle birlikte kadın istihdamını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Kadın, erkek çalışan oranını dengeleyen firmaların rakiplerine kıyasla daha çok gelişebileceğine ve büyüyebileceğine değinen Elif Aras, kurye olarak işe girmek isteyenlere şans tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ekledi: “Çünkü kadınlar her işte olduğu gibi kuryelikte de iddialı olduklarını gösterdiler. Hem işlerinde çok dikkatliler hem de çok titizler. Biliyorsunuz Covid-19 salgını sonrası, kuryeler hepimiz için çok önemli bir görevi yerine getirdiler. Dış dünyayla evimiz arasında adeta köprü oldular. Pek çoğumuz bir dönem sadece onlarla iletişim kurduk. Virüsün yayılmaması için bu işte titiz çalışmak çok önemli. Tabii ki erkek kuryelerimiz de tüm kurallara uyuyor, bu konuda çok sıkı denetim yapıyoruz ama kadınlar her işte olduğu gibi bu işte de detaycı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyorlar. Sektöre adeta yeni bir soluk getirdiler.”