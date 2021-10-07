“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi liman kenti Mersin’deki ihracatçılara tanıtıldı

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Dijital paneller serisinin yeni durağı liman kenti Mersin oldu.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Mersin toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, Berdan Civata A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

Yeni fırsatlar

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile kadın ihracatçıların ekonomiye katılımı ve yeni pazarlara açılımı için önemli bir lojistik destek verdiklerini belirterek, ülkemizin demografik yapısı içinde kadın ihracatçılarımızın her geçen gün artan ihracatımızdadaha fazla pay alabileceklerine inandıklarını söyledi. DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, kadın girişimcilerin ihracatını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda KAGİDER ile iş birliği içinde girişimciler için yeni fırsatlar yakaladıklarını ekledi. Türkiye’den ve İtalya’dan kadın girişimcileri buluşturdukları dijital B2B toplantısında yaklaşık 80 kadın girişimci bir araya getirdiklerini hatırlatan Dalga, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek, Dünya Girişimci Kadınlar Birliği’nin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi’nde yeni fırsatlar yakalayacaklarına inandıklarını belirtti.

Dalga, panelde kadın girişimcilere “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin kapsamını ve detaylarını da aktarırken, önerilerde de bulundu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, panelde dünya çapında 5 milyon üyeye sahip Dünya Girişimci Kadınlar Birliği’nin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi’nin, KAGİDER ev sahipliğinde, 4–6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşeceğini, kadın girişimcilerin yurtdışı yeni iş bağlantıları kurmaları için fırsat sağlayacağının altını çizdi.

Kadın girişimcilerin dış pazarlara açılımı ve yeni pazarlara girebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda DFDS Akdeniz İş Birimi sponsorluğunda İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA delegasyonu ile dijital B2B toplantılarında bizzat yeni fırsatlara vesile olduklarını aktardı.

Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, panelde Mersin’in net ihracatçı şehirlerimizin arasında yer aldığını, iyi bir ihracat performansına da sahip olduğunu ve Mersin ekonomisinin itici gücünün deniz ticareti olduğunu belirtti. Bu anlamda lojistik desteğin performansı daha da güçlendireceğini aktardı.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak, lojistik operasyonlarda maliyeti düşürebildiğimiz oranda rekabet gücümüzün yükseleceğine değindi. Panelde, Berdan Civata A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren, AR- GE merkezi olan şirketlerinde pozitif ayrımcılığa önem verdiklerini, sektörde kadın istihdamına yönelik hareket ettiklerini aktardı. Bu kapsamda fabrikalarında ve yedi ayrı işletmede müdürlerinin ve departman müdürlerinin kadın olduğunun ve bunun sektör için öneminin altını çizdi.

DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER’in iş kadınlarına yönelik başlattığı ve 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek.