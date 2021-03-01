“İş’te Eşit Kadın” sertifikası tüm sektörlerde büyüyor!

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası yeterli puan aldıklarında İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar.

Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.

Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uyumu, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri.

Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Sigorta, Intertek’in gerçekleştirdiği denetimi başarı ile tamamlayarak sigorta sektöründe İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan ilk acente olmuştur.

36 yılı aşkın deneyimi ile ülkemizdeki sigorta aracılarının en güçlü oyuncularından olan Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., tüm müşterilerine özel rizikolar da dahil, bütün sigortacılık branşlarında fark yaratan, güvenilir hizmetler sunmakta. Çatısı altında bulunduğu Doğuş Grubu ise gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilincinde, çok daha odaklı ve sürdürülebilirliğe yönetimsel yaklaşabilen bir grup olma yolunda önemli adımlar atıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarını “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek” çatı söylemi çerçevesinde gerçekleştiren ve tüm ekosistemini sürece dahil eden Doğuş Grubu, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik konusunda Grubun DNA’sına işleyecek düzeyde bir farkındalık yaratmak için çalışmalarını çevik iş modeline göre büyük bir titizlikle yürütüyor.