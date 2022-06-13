İstanbullu ve Şanlıurfalı sanayiciler iş birliği için ortak Mecliste buluştu

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek: “İSO, dünya ticaretinin merkezinde olan bir kurum. İSO ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizim değerlerimiz sizin tecrübenizle birleşince süper devlet oluruz. Doğru yatırımlarla dünya pazarına girebilmemiz için İSO’nun tecrübesine ihtiyacımız var.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi üyeleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclisi üyeleri, karşılıklı iş birliği alanlarını istişare etmek ve değerlendirmek üzere ortak Meclis toplantısında bir araya geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ile ŞUTSO Başkanı Ahmet Altun da katıldı. Toplantıda, Şanlıurfa Kalkınma Ajansı tarafından kentin ekonomisi ve yatırım alanlarına yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Şanlıurfa’nın gelişmesine yönelik yaptığı katkılardan dolayı ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek’in önerisiyle ve Meclis üyelerinin oy birliğiyle Fahri ŞUTSO Başkanı seçildi.

Açılışta konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO ile Şanlıurfa arasında farklı bir gönül bağı olduğunu ve Urfalı sanayicileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İSO olarak 2019 yılında bölgeye yaptıkları ziyaret sonrası geliştirilen iş birliği adımlarına yönelik olarak bilgiler paylaşan Bahçıvan “Yıllardır iki oda arasında güzel bir bağ var. Şanlıurfa, insanlık tarihinin en derin izlerine ev sahipliği yapan bir şehir olarak bu ilgiyi hak ediyor. Göbeklitepe’nin ardından 500 yıl daha eski bir yerleşim yeri olan Karahantepe de bulundu. İSO olarak 2019 yılında yaptığımız iş birliğine yönelik Şanlıurfa’yı ziyaretimizle bu kıymetli zenginliğin değerlendirilmesi adına umut ışığı yaktık. Gezi sonrası öncelikle en önemli sektörlerimizden tekstil ve hazır giyim sanayi temsilcileriyle sektörün en önemli hammaddesi olan ve bölge için öneminin çok büyük olduğu pamuk için bir rapor hazırladık ve Ankara ile paylaştık. Şanlıurfa’da da sanayiye yük bırakmayan bir iş modelinin güzel örnekleri sergileniyor. Sembolik rakamlarla Urfa’da yeni yatırım adımları atıyoruz. Yine İSO olarak özellikle eğitim konusunda bölgeye katkı sunabileceğimizi görüyoruz. İSO olarak mesleki eğitimde başlattığımız proje meyvelerini veriyor. Şanlıurfa’nın genç nüfusu, eğitim alanındaki tecrübemizden faydalanabilir. Bu konuda ciddi birikime sahibiz. O bölgelerde geleceğini doğru planlayamadığımız çocukları sonradan başka hedeflere kaptırabiliyoruz. Hepimizin huzur ve gurur duyacağı şekilde bir eğitim almaları mümkün. Aynı şekilde İSO’nun gündeminde yer alan sürdürülebilirlik konusunun da iş süreçlerimize hakim olması gerekiyor. Şanlıurfa, bilhassa güneş gibi doğal enerji kaynakları açısından çok şanslı. Ortak toplantılar sonucu atılacak doğru adımlarla cefasını değil sefasını sürebileceği bir dönemi hep birlikte yaşayabiliriz. ŞUTSO’nun 1894’te kurulduğunu düşünürsek, iş hayatına tarihsel yakınlığını net olarak görürüz. ŞUTSO, Urfa’yı hak ettiği noktaya taşıyacak. Şanlıurfa huzurluysa biz de huzurluyuz. Hepimiz aynı bayrak altında birleşiyoruz” dedi.

Kıymetli toprakların her bölümü doğru kullanılmalı

Covid-19 pandemisi ve hemen ardından yaşanmakta olan Ukrayna Savaşını işaret ederek şakası olmayan bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Gelişmelerin kaynakların doğru kullanımının önemini gözler önüne serdiğini belirten Bahçıvan “Ülke olarak sahip olduğumuz tüm fırsatları 80 milyon nüfusumuz ve tüm insanlık adına kullanmalıyız. Ukrayna krizi de gösterdi ki, gıdada bağımsızlık, savunma sanayi kadar önemli. Hatta gıdanın belki de en önemli stratejik bağımsızlık olduğunu gördük. Pandeminin tedarik zincirinde yol açtığı sorunlar nedeniyle Türkiye’nin stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedarikte birbirimize olan bağlılığın ne kadar hassas olduğunu gördük. Olağanüstü şartlarda Çin’e ulaşılmadığında Türkiye’nin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu etkileri AB ve ABD’de görüyoruz. Bu bizim için sürdürmemiz gereken bir referans. Üzerinde yaşadığımız kıymetli toprakların her bir bölümünün en doğru kullanılması konusunda bizlerin ne imkanı varsa kullanması gerekiyor. Bu bizim için en önemli unsur. İSO ve ŞUTSO arasındaki iş birliğini bu anlayışla ve hedefle seferberlik olarak görmeliyiz” dedi.

Peltek: “İş birliğimizle süper devlet oluruz”

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de “İSO, Türkiye’nin kalkınması için çok güçlü bir kurum. Ve İSO, tarımsal kalkınmada da bizi destekleyen, adeta ŞUTSO için çalışan bir kurum oldu. Bu konuda ne talep ettiysek, bizi kırmadan gerçekleştirdiler. İSO lobisi çok güçlü olan bir kurum ve aynı zamanda dünya ticaretinin de merkezinde olan bir kurum. İSO ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizim değerlerimiz sizin tecrübenizle birleşince süper devlet oluruz. Doğru yatırımlarla dünya pazarına girebilmemiz için İSO’nun tecrübesine ihtiyacımız var” dedi.

GAP Projesi’nin de Türk mühendislerinin ve mimarlarının bir çalışması olduğunu belirten ŞUTSO Başkanı Peltek, “Bu değerli projenin en önemli temelleri tarım, eğitim, sulama ve turizm. Ancak yürütülen projede hala atılması gereken adımlar var. Geleceğe yönelik gıda ve su krizi kapıda. Şanlıurfa bu konuda ülkemiz için bir lokomotif görevi görebilir. Tarımda damlama sulamaya geçilmeli. İSO’nun değerli yardımıyla daha hızlı adımlar atılabilir” dedi.

Bodur Okyay: “Nitelikli kalkınmaya dönük sanayi politikaları gündemimiz”

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da “14 bin yıllık tarihçesi olan kıymetli şehrimiz Şanlıurfa’da turizmin yanı sıra sanayi ve ticaret hayatı da oldukça zenginleşiyor, özellikle tekstil ve ayakkabı sektörlerinde yoğun talep olduğu görülüyor. Nitelikli kalkınmaya dönük sürdürülebilir sanayi politikaları en önemli gündemimiz. Buna yönelik iki oda arasındaki iş birliği ve istişarenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Altun: “İş birliğimiz çok büyük kazanımlar sağlayacak”

ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da “Kuruluşunun 70.yılını gönülden kutladığımız İSO’nun misafirperverliğinden çok memnunuz. Hem İSO Meclis Başkanımız hem de İSO Yönetim Kurulu Başkanımızın Urfa ekosistemine yönelik aktardıkları bilgi birikimi karşısında çok onurlandık. Gelecek dönemde İSO ve ŞUTSO’nun geliştireceği iş birlikleri ülke ekonomisine çok büyük kazanımlar sağlayacak. Urfa turizm, tarım ve sanayi alanında gelişmeye başladı, yatırım alanında tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz” dedi.