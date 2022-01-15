İstanbul Ticaret Odası 140 yaşında

14 Ocak 1882 tarihinin Türk ekonomisinin yerli ve milli bir istikamete yönelmesinin dönüm noktası olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, “14 Ocak sanayi ve ticarette, Türk girişimcisinin ve üreticisinin yeni bir çağa uyum sağlamasının kurumsallaşmasının başlangıcı-dır. 14 Ocak, İTO’nun bir daha çıkmamak üzere Türk iş aleminin gündemine, üç ana kavramı yerleştirdiği gündür. Bu kavramlar yerli ve milli üretimdir, ihracattır ve yeni pazarlardır. O günden bugüne nitelikleri değişse de bu üç kavram, odamızın varlık sebebidir, üyelerimizi taşıyacağımız büyük geleceğin vazgeçilmez araçlarıdır” diye konuştu. Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Avdagiç, küresel ekonomide tablonun hâlâ normalden çok uzak göründüğünü belir-terek salgın döneminde tedarik avantajıyla öne çıkan Türkiye’nin coğrafi konumuyla da küresel üretim için stratejik yatırım havzasının adresi olarak öne çıktığını anlattı. Avdagiç, “Türkiye’nin sahip olduğu tedarik avantajı, sadece Türki-ye’nin avantajı değildir. Aynı zamanda AB ve ABD başta olmak üzere ticaret ortaklarımız açısından da önemli bir rekabet avantajıdır” dedi.