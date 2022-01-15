İstanbul Ticaret Odası 140 yaşında
İstanbul Ticaret Odası, 14 Ocak’ta kuruluşunun 140. yılını kutladı. Temelleri 2. Abdülhamid tarafından 1882’de atılan ve 14 Ocak 1882’de Karaköy’de Mehmet Ali Paşa Han’ın 12 No’lu dairesinde ikinci katında faaliyetlerine başlayan İTO, dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri haline geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, odanın 140 yılda hem üç farklı asra, hem de dünyayı değiştiren büyük olaylara şahitlik ettiğini söyledi.
14 Ocak 1882 tarihinin Türk ekonomisinin yerli ve milli bir istikamete yönelmesinin dönüm noktası olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, “14 Ocak sanayi ve ticarette, Türk girişimcisinin ve üreticisinin yeni bir çağa uyum sağlamasının kurumsallaşmasının başlangıcı-dır. 14 Ocak, İTO’nun bir daha çıkmamak üzere Türk iş aleminin gündemine, üç ana kavramı yerleştirdiği gündür. Bu kavramlar yerli ve milli üretimdir, ihracattır ve yeni pazarlardır. O günden bugüne nitelikleri değişse de bu üç kavram, odamızın varlık sebebidir, üyelerimizi taşıyacağımız büyük geleceğin vazgeçilmez araçlarıdır” diye konuştu. Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Avdagiç, küresel ekonomide tablonun hâlâ normalden çok uzak göründüğünü belir-terek salgın döneminde tedarik avantajıyla öne çıkan Türkiye’nin coğrafi konumuyla da küresel üretim için stratejik yatırım havzasının adresi olarak öne çıktığını anlattı. Avdagiç, “Türkiye’nin sahip olduğu tedarik avantajı, sadece Türki-ye’nin avantajı değildir. Aynı zamanda AB ve ABD başta olmak üzere ticaret ortaklarımız açısından da önemli bir rekabet avantajıdır” dedi.