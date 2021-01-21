banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı

İstanbul Kalkınma Ajansı genç girişimcileri destekliyor

İSTKA köklü strateji değişikliğine giderek, start up’ları girişim sermayesi şirketleri üzerinden destekleme kararı aldı. 458 milyon lira ile tarihinin en büyük çağrısına çıkan ajans, İstanbul’u küresel girişimcilik merkezi yapmayı hedefliyor.

İş Dünyası 21.01.2021, 13:20
3
İstanbul Kalkınma Ajansı genç girişimcileri destekliyor

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul’u dünyanın girişimcilik merkezi yapmak üzere önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı ile girişimciliğin tüm aktörlerini de içine alarak yurtdışından start up’ların gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler de hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcı endüstriler ile birlikte sosyal kalkınma olarak çocuklar ve gençleri de içine alarak tarihi bir bütçeyle 2021 yılına girdi. Dört farklı destek programı, bir fizibilite desteği ve bir bölgesel girişim fonu olmak üzere toplam 458 milyon lirayı İstanbul’un kullanımına açtı.

Bugüne kadarki en büyük çağrıya çıktıklarını söyleyen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul’un girişimcilikte büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor ve ekliyor:

“Türkiye sanayisinin üçte biri girişimciliğin ise yüzde 90’ı İstanbul’da. Sanayisi, ticaretiyle ön plana çıkan İstanbul girişimcilikte Türkiye’yi 9’a katlıyor. Bu potansiyeli öne çıkararak İstanbul’u hem bölgesel hem de küresel girişimcilik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Fonların fonu oluyor

“Girişimcilik ekosisteminde bugüne kadar hep ilk basamakları destekledik. Girişimlerin eğitiminden ürünün ticarileşmesine, yurtdışında yer bulmasından altyapı desteğine kadar çeşitli aşamalarda yer aldık” diyen Tüzgen 2021 yılı itibariyle girişimcilere yatırım yapan ventures capital olarak bilinen girişim sermayesi şirketlerine yatırım yapma kararı aldıklarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu eliyle girişimci bulup yatırım yapmak yerine bu alanda uzmanlaşmış fonları destekleyeceğiz. Bu sayede daha fazla girişimciye ulaşmanın yolunu açmış olacağız. Türkiye’den küresele girişimci çıkışı olabileceği gibi yurtdışından Türkiye’ye girişimci getirilebilmesi için de kamu desteğiyle fonların yanında yer alacağız.”

Sisteme yeni yatırımcılar getirecek

Geçen yıl pandemi nedeniyle sağlık teknolojilerine artan desteklerle İstanbul’da girişimcilere yapılan yatırım miktarı 100 milyon doların üzerine çıktı. İSTKA, bu rakamı katlayacak bir bütçeyle girişimcilerin başına talih kuşu konduracak. 250 milyon liralık fonu girişim sermayesi şirketleri aracılığıyla start up’lara ulaştıracaklarını söyleyen Tüzgen, “Bir kaldıraç etkisi yaratmak istiyoruz. 250 milyon lira fon aktararak 1 milyar dolarlık etki yaratacağız. Girişim sermayesi şirketlerine kamunun yaptığı yatırımla özel sektörün dikkatini bu alana çekeceğiz” dedi.

Tüm fonların teklifleri değerlendirilecek

Start up ekonomisini güçlendirecek İSTKA Bölgesel Girişim Fonu’nun yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlarda olacak. Bu kriterin en çok teknoloji alanında görüldüğünü söyleyen Tüzgen, çerçeveyi geniş tuttuklarına dikkat çekerek, “Tüm girişim sermayesi şirketlerine davette bulunduk. Gelecek tüm teklifleri değerlendireceğiz. Mümkün olduğunca fazla fona destek vererek çeşitlilik sağlayacağız” dedi. Türkiye’nin dünyada oyun sektörüyle öne çıktığını hatırlatan Tüzgen, “Bu alanda İstanbul Avrupa’da ikinci sırada. 160’ın üzerinde oyun stüdyosu İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Aralarında milyar dolarlık değerleme alma potansiyeli olan şirketler var. Diğer taraftan finans teknolojileri alanında şehir oldukça gelişmiş durumda. Bu alanlarda unicornların çıkmasına destek olacağız” şeklinde konuştu.

Bu yılın sonuna kadar 250 milyon liralık bütçeyi tahsis edecek olan İSTKA, her bir fona en az 10 milyon en fazla ise 50 milyon lira tutarında destek olacak. Tahsis edilecek bütçe beş yıllık zaman dilimi içinde kullanılacak. Ajans, her yıl bu alanda yeni bir çağrı açacak.

Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12