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İslami finansın öncü isimlerinden eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti

Türk bankacılık sektörünün tanınan isimlerinden ve Necmettin Erbakan Hoca'nın teknik çalışma arkadaşlarından olan eski bürokrat Zeki Sayın hayatını kaybetti.

İş Dünyası 25.09.2021, 12:44 25.09.2021, 13:00
İslami finansın öncü isimlerinden eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti

Bir dönem Kamu İktisadî Teşebbüsü'nde  (KİT) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunan Mehmet Zeki Sayın Hakk'ın rahmetine kavuştu.



2003 yılından itibaren tasfiye sürecindeki Emlakbank’ın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlenen Zeki Sayın'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırıldı.

Zeki Sayın, Milli Selamet Partisi döneminde faizsiz bankacılık için kurulan Devlet Sanayi, İşçi Yatırım Bankası (DESİYAP) Genel Müdürlüğünü üstlendi. O dönem Erbakan Hoca'nın Ağır Sanayi Davası kitabını bastırdığı içinde mahkemeye verilmişti..

OSTİM kurucuları arasında yer alan Mehmet Zeki Sayın, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı, İTO Meclisi, İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı'nda uzun süre görevlerde bulundu.

BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMLARI

Zeki Sayın'ın vefatının ardından Şekip Avdagiç, Mustafa Albayrak gibi pek çok isim Sayın'ı rahmetle anan paylaşımlar yaparak baş sağlığı diledi.

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