İş Makinalarının Köklü Markası Komatsu Tam 100 Yaşında!

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü dünyanın önde gelen iş, maden ve endüstri makinaları üreticisi Komatsu, içinde bulunduğumuz 2021 yılında 100. yaşını kutluyor. 100. yıl kapsamında, Japon üretici Komatsu “Birlikte Değer Yaratmak” marka vaadi ile geçmiş deneyimini gelecek yıllara aktarma yol haritasını ve 100 yıllık yolculuğunu özetleyen “100 Yıl Birlikte Değer Yaratmak” videosunda tanıttı.

İş ve maden makinalarının lider markası Komatsu 1921 yılında Japonya’nın Komatsu şehrinde, bölgedeki bakır madeninin kapatılmasının ardından, buradaki ekonomik değerin sürdürülebilmesi amacıyla kuruldu. Bu tarihten itibaren üstün kalite ve teknoloji, inovasyon, küresel erişilebilirlik, çalışanların ve toplumun gelişimi ilkeleriyle faaliyetlerini sürdürdü. Yatırımlar, stratejik satın almalar ve iş birlikleri ile etki alanını genişletti. Türkiye pazarına ise 1983 yılında Temsa İş Makinaları iş birliği ile girdi. Türkiye’nin sektördeki en uzun süreli iş birliği olan bu distribütörlük çerçevesinde, Temsa İş Makinaları üstün Komatsu ürün ve hizmetleri Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarına sunuyor.

100. yıla özel yeni kurum kimliği

Bir asrı geride bırakan Komatsu, kuruluşundan beri uyguladığı değerleri 100. Yılında sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden ele aldı. Müşterileri ve toplumlar için hizmet odaklı bir yaklaşım belirleyen ve birlikte büyüyüp birlikte gelişmeyi amaçlayan dünya devi Komatsu 100. Yılında marka vaadini “Birlikte Değer Yaratmak” olarak yenilerken, marka amacını ise “İnsanların, iş dünyasının ve gezegenimizin birlikte geliştireceği sürdürülebilir bir gelecek için teknolojik inovasyon ve üretim aracılığıyla değer yaratmak” olarak duyurdu ve kurumsal değerlerini ise “hırs, azim, iş birliği ve özgünlük” olarak tanımladı.

Bu doğrultuda akıllı teknolojiler, entegre sistemler, dijitalleşme, sıfır atık ve sıfır emisyon konularını odağına alan Komatsu, sonraki 100 yıl boyunca madencilik, inşaat, ormancılık, endüstriyel makine ve tarım sektörlerine hizmet sunmayı, yenilikçi ürün ve teknolojileriyle bu sektörlerdeki müşterilerini, sürdürülebilirlik hedefleri için desteklemeyi amaçlıyor.

Japonya merkezli Komatsu dünya geneline yayılmış 85 üretim tesisi ve 46 yedek parça merkezi ile hizmet veriyor. Geçtiğimiz son 10 yılda 600 bin iş ve maden makinası ile endüstriyel ürünü müşterileri ile birleştiren Komatsu, ürettiği makinaların tüm parçalarını kendi bünyesinde üretmesi ve forkliftten kaya kamyonuna tüm segmentlerde ve her tonajda üretim yapması ile rekabette öne çıkıyor. 100 yıllık tarihinde sektörde pek çok ilke imza atmış olan Komatsu, dünya genelindeki 17 eğitim merkezi ile de sektörde kalifiye iş gücünü desteklemeye devam ediyor.

Komatsu ayrıca kuruluş ruhuna sadık kalarak faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki toplumlar için de değer yaratmayı sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor. Bu çabanın bir yansıması olarak geçen yıl Komatsu çalışanlarını hem işte hem de kişisel yaşamlarında iyilik peşinde koşmaya teşvik eden çevrimiçi platform “One World One Komatsu” projesini hayata geçirdi. Çalışanların sürdürülebilirlik odaklı kampanya ve yarışmalara katılabildikleri, fikirlerini paylaşabildikleri ve iş arkadaşlarıyla etkileşim kurabildikleri platform, bireysel eylemleri, daha geniş kapsamlı ortak bir harekete dönüştürerek birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlıyor.