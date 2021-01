İş dünyasına yeni imza platformu

İmza süreçlerini kağıt ortamdan elektronik ortama taşıyan E-GÜVEN, imza süreçlerini kolaylaştırmak için yeni nesil, kullanımı kolay LetSign platformu ile işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. LetSign ile Word, Excel ve PDF dokümanlarını elektronik ortamda imzalamak mümkün.

Mail göndermek kadar kolay ve hızlı

LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını ve dağıtılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, elektronik veya mobil imza ile imza atabiliyor, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabiliyor. Bu platformda imzalama işlemi saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Üstelik imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil. İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor.

Masadan masaya imza dönemi bitiyor

İmza, onay ve dağıtım gerektiren evrakların şirket içi veya şirket dışı masadan masaya gezmesine son veren uygulama, kullanıcıların istedikleri her yerden, her an imza ve onay süreçlerini tamamlayabilmelerini sağlıyor. Resmi belge, sözleşme, ödeme formları gibi belgelere imza atmak, onay vermek ve dağıtmak için gereken tek şey internete bağlı bir cihaz.

Belge beklemeye son

Kurumsal olduğu kadar, bireysel kullanım için de cazip bir platform olan LetSign, birden fazla kişinin imzasının gerekli olduğu süreçlerde zaman ve emek kayıplarını engelliyor. Platform sayesinde sayfalarca çıktı almanın, belgeleri masadan masaya, ofisten ofise göndermenin, kargo masraflarının önüne geçilmiş olunuyor.