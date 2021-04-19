İş başvuruları için online cv hazırlama rehberi

Cv hazırlama, dijital araçların gelişmesi ile birlikte online ortamda kolayca yapılmaya başlanmıştır. Geçmiş dönemde manuel ve amatör olarak yapılan işlemler, Cv Lazım sistemi ile birlikte daha kolay ve profesyonel bir hal almıştır. İş veya staj başvurusu yaparken kendinizi tanıtan ve becerilerinizin yer aldığı cvler, işe alım sürecinde karar verme mekanizmalarını etkileyen belgelerdir.

Cv oluşturma işleminin profesyonel ve eksiksiz hazırlanması sonucunda işe alım sürecinde diğer adayların önüne geçebilirsiniz. Bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeniz için aşağıdaki tüyolardan faydalanabilirsiniz.

Cv Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler | 9 Tüyo

Özgeçmiş hazırlama aşamasındaki aşağıdaki tüyolardan faydalanarak etkili bir cv oluşturabilirsiniz Bu tüyolar sayesinde iş başvurusunda bir adım öne geçebilirsiniz. İyi bir Cv'de neler olmalı? Sorusunun cevabı aşağıda yer alıyor.

1. Tecrübelerinizi eksiksiz yazın.

2. Fotoğraf seçimini doğru yapın.

3. Referans ekleyin.

4. Başarıları ekleyin.

5. Hobiler bölümünü önemseyin.

6. İletişim bilgilerinizi eksiksiz yazın.

7. Ön yazı ekleyin.

8. Cv'ye başlık ekleyin.

9. Doğru bilgiler yazın.

1.Tecrübelerinizi Eksiksiz Yazın

İş başvurusu detaylarına baktığınızda 3 ya da 5 yıl tecrübe arandığını görmüş olabilirsiniz. Bütün istekler bunlarla bitmiyor. Cv hazırlama sürecinde bütün tecrübelerinizin eksiksiz bir şekilde yazılması ve kronolojik sıranın doğru verilmesi işverenin dikkatini çekebilir. Bunun için şu soruların cevabını verin;

. Ne iş yaptınız?

. Nerede çalıştınız?

. Ne zaman çalıştınız?

. Neler yaptınız?

2.Fotoğraf Seçimini Doğru Yapın.

Hazırlanan bütün cv'lere ciddi bir fotoğraf eklenmesi gerekmektedir. Bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşılan tarzda bir fotoğraf olmamalıdır. Cv'de fotoğraf seçimi yapılırken vesikalık fotoğraf yerine sosyal medyaya koyulan ve daha özensiz bir yapıda olan bir fotoğraf eklenirse sizin de özensiz olduğunuz düşünülebilir.

3.Referans Ekleyin

Referanslar, size kefil olan kişilerdir. Bu nedenle işe alım sürecinde işverenin fikrini değiştirebilecek bir bölümdür. Eğer, üst düzey siyasetçi veya yönetici referanslarınız varsa mutlaka ekleyin. Size çok şey katacaktır.

4.Başarıları Ekleyin.

Dünyada bir gerçek var ki; başarılı insanlar her yerde sevilir ve tercih edilir. Bu nedenle başarılarınızı küçümsemeyin ve eksiksiz bir şekilde yazın.

5.Hobiler Bölümünü Önemseyin

Cv'de hobiler bölümü her ne kadar önemsiz gibi görülse de önemlidir. İşe yatkınlığınızın bir belirtisi olabilecek hobiler yazmanız dahilinde diğer adaylardan bir adım öne çıkabilirsiniz. Bir editörlük iş başvurusunda ''Kitap okuma ve yazma'' hobisi olan birinin tercih edilme olasılığı daha yüksektir.

6.İletişim Bilgilerinizi Eksiksiz Yazın

Cv hazırlama aşamasını güzel bir şekilde tamamladınız ve Cv'niz kurum veya kuruluş tarafından kabul edildi. Eğer, iletişim bilgileriniz doğru olmazsa nereden ulaşacaklar? Bu nedenle iletişim kanalları yazarken doğru ve eksiksiz yazın.

7.Ön Yazı Ekleyin

Cv'de ön yazı, kişinin neden işe alınması gerektiğini anlatmaktır. Örneğin, şirketteki bu pozisyona neden ben gelmeliyim? Benim farkım ne? Size neler katabilirim?

8.Cv'ye Başlık Ekleyin

Başlıksız veya garip başlıklı cv'ler karar verme mekanizması tarafından özensiz olarak algılanabilir. Bunun önüne geçebilmek için dikkat çekici ve sizin olduğunuzu belirten bir Cv başlığı hazırlamanız gerekir.

9.Doğru Bilgiler Yazın

Cv hazırlarken yapılan hatalar arasında yanlış bilgi vermek vardır. Belki de en fazla yapılan hata budur. Sizde olmayan özellikleri ve yetenekleri cv'nize yazmayın. Yazılan her şeyin sizden istenebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Online cv hazırlama aracı olarak hizmet vermekte olan Cv Lazım platformu ile birlikte hazır şablonlar ile kolay bir şekilde profesyonel cv'ler oluşturabilirsiniz. Kısa zamanda etkileyici cv'ler oluşturmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

. Adım 1: Cvlazim.net adresine giriş yap.

. Adım 2: Sağ üst köşede yer alan ''Cv oluştur'' seçeneğine tıkla

. Adım 3: Ekrana gelecek olan formda gerekli bilgileri doldur ve kaydet.

Adım 4: Sana uygun olan şablonu cv örnekleri sayfasından seç ve ''cv tasarımları'' bölümünden tercih et.

. Adım 5: Tüm bu adımlardan sonra Cv'niz hazır!

Cv'de Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

1. Eğitim bilgileri

2. İş deneyimleri

3. Uzmanlık alanları

4. Kimlik bilgileri

5. Referanslar

6. İlgi alanları

7. Kurslar ve seminerler

8. Bilgisayar bilgileri

9. Yabancı dil bilgileri

10. Kariyer hedefi

İş Başvurusunda Açıklama Kısmına Ne Yazılmalı?

İş başvurusunda sizin, işe uygunluğunuzu anlatmanız gerekir. Yetenekleriniz ve tecrübeleriniz ile iş arasında bağlantılar kurarak bu işin size göre olduğunu hissettirmeye çalışın. Cv'nizdeki kanıtlar(Doğru bilgiler) ile işe uygunluğunuzu anlatın.

Cv Mail Atarken Konuya Ne Yazılır?

Cv mail atarken mail başlığına Ad Soyad - Başvurulan Pozisyon şeklinde kendinizi belirten bilgiler yazılmalıdır. Cv.pdf gibi şeyler yazılmamalıdır.