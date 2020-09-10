İrfan Usta'dan “Franchise Girişimcilerine Müjde”
İrfan usta, 2013 yılından bu yana İstanbul ve Ankara’da olan restoranlarıyla marka gücü, vizyonu ve yeme içme sektöründeki hizmet ve faaliyetlerini yeni girişimcilerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor.
İrfan Usta, 7. yılında yurt içi ve yurtdışında ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve Franchise girişimcileri ile marka kimliğini üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. Her geçen gün büyüyen marka değeri ve yeme içme sektöründeki bilinirliği ile birikim ve farkındalıklarını gözler önüne seriyor. Bu farklılığı ve iddiasını franschise ortakları ve yeni girişimciler ile paylaşıyor.
Yeme içme sektöründe modern restoran ve model olma anlayışı ile farklı bir vizyon oluşturan İrfan Usta 8 çeşit lahmacun ve 10 çeşit pidesiyle alanındaki başarılı yol haritasında paydaşları ile büyütmeyi hedefliyor.
Başarılı hizmet garantisi başta olmak üzere; personel temini, iş güvenliği sözleşmesi ve eğitimi, mimari proje, çataldan kürdana kadar olan teminiyle girişimcilere büyük bir olanak sağlayarak, İrfan Usta ailesinin bir parçası olma fırsatını veriyor.
Türkiye’de ilk defa vegan lahmacun ve 8 çeşit lahmacun üreten İrfan Usta ayrıca 10 çeşit pidesiyle lezzetini ve tecrübelerini kendi yaklaşımına ve birikimine göre yorumlayarak girişim yapmak isteyen kişi ve kurumlar ile el sıkışmaya hazırlanıyor.
İrfan Usta bayilik ve franchise girişimlerinde başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin her yerinden gelen ve yurtdışından gelecek olan talepleri değerlendiriyor.
İrfan Usta restoranlarının kurucusu İrfan Temel; ana amaçlarının hedef alındığı, değerlerinin doğru yöntemlerle yönetildiği ve birlikten doğan güce inanan yatırımcılar ile iş birliği içinde olmak istediklerini belirtiyor.
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