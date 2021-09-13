İnşaatları durduran müteahhitler resti çekti: ''600 bin kişiyi işten çıkarırız''

Artan çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül'den itibaren 15 gün iş durdurama eylemi başlatan müteahhitler, çimento fiyatlarının düşmemesi halinde işçi çıkarmayı planlıyor. Sözcü'ye konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, eylemlerden sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan 1.2 milyon işçiden en az 600 bininin işine son vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Hükümet, müteahhitlerin iş bırakma eylemini açıklamalarının ardından çimento ve klinkeri ihracı kayda bağlı mallar listesine almıştı. Bu yolla çimento ihracatının yavaşlayacağı, yurtdışına gönderilemeyen çimentonun içeriye satılacağı, böylece fiyatların düşeceği tahminleri yapılıyordu.Kararı değerlendiren Tellioğlu, gümrük adımının sonuç vermesi halinde eyleme son verebileceklerini açıklamıştı. Ancak Tellioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın çimento ihracatına yönelik aldığı önlemin fiyatlarda herhangi bir düşüş sağlamadığını, fahiş fiyat uygulamalarının aynen devam ettiğini söyledi. İş durdurma eylemine devam ettiklerini belirten Tellioğlu, 15 günlük eylem sürecinin sonunda hedeflerine ulaşamamaları halinde nasıl bir yol izleyeceklerini şöyle anlattı:

"EN AZ YARISINI İŞTEN ÇIKARIRIZ"

"Yüzde 200 zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkan yok. 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hâlâ düşmemiş olursa, eylemlere destek veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz."

"BÜYÜK MÜTEAHHİTLER FARK ALIP ZARARDAN KURTULUYOR"

İnşaatlarda iş bırakma kararının ardından Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, boykot kararının tüm müteahhitleri kapsamadığını, TMB olarak bu sürecin içinde yer almadıklarını belirterek, "Bazı sıkıntılara kamu ve idarelerimiz ile işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" demişti.

Başkan Eren'in açıklamalarını değerlendiren İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, kamu müteahhitlerinin küçük bir topluluk olduğuna işaret etti. Tellioğlu, "TMB çoğunlukla devlete ve yurtdışına iş yapan 100 üyeli bir birlik. Biz ise 100 binlerce müteahhidiz. Büyük müteahhitler devletten fiyat farkı alıp zarardan kurtuluyor. Bizlerin böyle bir şansı yok. Yüzde 200 zamlanan çimento fiyatlarının yüzde 85 arttığını söylemeleri de gerçekle bağdaşmıyor" dedi.