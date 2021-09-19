İhracatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört müjdesine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracatçıları yakından ilgilendiren konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara dört müjde birden verdi. Finansmana erişim noktasında ihracat geliştirme fonu kurulacak. Eximbank'ın sermayesi artırılarak, yeniden yapılandırılacak. İstanbul'a yeni bir fuar merkezi kurulacak. Son olarak, ihracat kilometresini geliştirecek "Uzak Ülkeler Stratejisi" oluşturulacak.

İHRACATTA FİNANS İHTİYACI KARŞILANACAK

Alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Alınan kararlar için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu kararların hepsi Türkiye’nin ihtiyacı olan adımlardı. Büyümede olan ihracatımızda finans ihtiyacımız karşılanacak. Ayrıca fuar merkezlerinin çeşitlenip büyümesi dünyadan bütün alıcıların ülkemize gelmesini sağlayacaktır. Uzak ülkeler ile pandemi döneminde bile online olarak ilişkilerimizi sürdürdük. Bu süreçten sonra da canlı olarak bu ilişkilerimize başlamış olacağız. İhracatımız şu ana kadar sürekli yüzde 50 artarak devam ediyor. Bu yılı da bu artış oranlarıyla kapatacağız. Hedefimiz yılı 11,5 milyar dolar ihracat ile kapatmak” dedi.

İhracatçılar adına alınan kararlarla ilgili görüşlerini aktaran Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “İhracat adına alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatçılar olarak bizleri olumlu anlamda etkileyecek bu kararlarla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yeni fuar merkezlerine ihtiyacı var. Bu yönde atılacak tüm adımların sektör olarak her zaman yanındayız. Aynı zamanda uzak ülkelere ihracat noktasında bizler de sektör olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu yılın ilk sekiz ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020 yılında değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk sekiz ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyon tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı” dedi.

FİNANSA ULAŞIM İHRACATÇIYA NEFES ALDIRACAK

Alınan kararlarla ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Eximbank ve ihracatı geliştirme fonunun kurulacak olması ihracatı 200 milyar doların üzerine çıktığı bu dönemde en önemli eksiğin devletimiz tarafından tespit edildiğini çok net bir şekilde görmüş olmak ve bunun ile ilgili çözüm üretildiğini bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Zira finansa erişim, ihracatın gelişimindeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Bu konu ile ilgili teminatlar noktasında bir takım rahatlatıcı formüller geliştirileceği söylendi. İhracata artış hızının ivmesinin de bu gelişmelerle beraber artmasını bekleyebiliriz. Hedefimiz olan 300 milyar dolara daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Fuar merkezi kararı da çok önemli. Daha derli toplu, entegre bir fuar alanına her zaman ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Sıfırdan planlanacak, her türlü ihtiyacı karşılayacak bir fuar merkezi zaten birçok ihracatçının talepleri arasındaydı. Uzak ülkeler stratejisi konusu zaten benim de birkaç defa dile getirdiğim bir konu. Uzak ülkelerin aslında ‘Uzak’ olmadığını, ‘Uzak’ Doğu kelimesi kullanılırken aslında bize dayatılmış bir kalıp olduğunu defalarca kez dile getirdim. Birçok sanayicimiz Çin’i sadece ithalat yapılacak bir ülke olduğunu düşünürken, ben Çin’e ihracat yapmamız gerektiğini ısrarla belirtmiştim” diye konuştu.

NOKTA ATIŞI DESTEKLER

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Cumhurbaşkanımızın ihracatı ne kadar önemsediğini bizlere koyduğu hedeflerden biliyoruz. Yeni dönemde bu desteğin artarak devam edecek olması çok olumlu. EVSİD olarak bizler sürekli sektörün nabzını tutarak ihracatın arttırılması konusunda firmalarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu açıdan kurulması düşünülen ihracatı geliştirme fonu ve Eximbank sermayesinin arttırılması ihracatçı firmalarımızı finansman açısından rahatlatacak. İstanbul’da yeni bir fuar merkezinin kurulması sayesinde ise içinde bulunduğumuz coğrafya cazibe merkezi olabilir ve tüm üreticilerimizi ihracata açma fırsatı yakalayabiliriz. Uzak ülkeler stratejisi özellikle Çin’in alternatifinin arandığı bir konjonktürde bizlerin Amerika, Kanada, Latin Amerika ve Asya pazarlarına erişimimiz için çok önemli. Bizler son 5 yıldır özellikle bu coğrafyalarda birçok etkinlik gerçekleştirdik ve pazarın ne denli bakir ve potansiyel barındırdığını yakından görme fırsatı bulduk. Genel anlamda tüm bu adımlar ihracatçı firmaların nokta atışı ihtiyaçlarına destek olacak nitelikte” dedi.