'Hizmet İhracatı Sinerji Ve İşbirliği Çalıştayı' tamamlandı

Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan tüm hizmet sektörlerinin büyüklük ve potansiyelinin değerlendirilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesini ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi teminen Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Sektör Komite üyelerinin katılımı ile ‘Hizmet İhracatçıları Çalıştayı’, Sapanca’da gerçekleştirildi.

Hizmet İhracatçıları Çalıştayı’na kabinenin önemli bakanları da katılım sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Muş; çalıştaya katılarak bakanlıklarının hizmet ihracatı ile ilgili çalışmaları hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Çalıştayın birinci oturumu; Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış oturumuna Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de katılım sağladı.

Programın ikinci oturumuna ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuk oldu. Adil Karaismailoğlu; bakanlık olarak hayata geçirilen projeler, ulaşımdaki yeni planlar ve 2053 vizyonu hakkında üyelere bilgi verdi.

Çalıştay’ın ikinci gününde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk edildi.

İlk olarak Mehmet Muş; küresel hizmet ihracatından alınan payın son 20 yılda 4 kattan fazla arttığına vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Hizmet ihracatımız, pandeminin etkilerini geride bırakmış, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem hizmetler dengesi ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir“ dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde Hizmet İhracatçıları Birliği çalıştayına katıldı. Programa Bakan Muş’un yanı sıra BİH Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sektör temsilcileri katıldı.





“Tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz”



Salgın ve savaşa rağmen ellerindeki tüm imkanları ihracatçı, sanayi ve üreticilere kullandıklarını belirten Bakan Muş, “Salgının etkilerinin azalmasıyla küresel ekonomideki toparlanmada meydana gelen ivme akabinde maalesef Rusya-Ukrayna Savaşı ile tekrar bir durgunluk kendisini göstermektedir. Ancak bu şartlara rağmen Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkan ve desteklerimizi sanayimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kullanmaktayız. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü görüyoruz. Hizmet ihracatımız, pandeminin etkilerini geride bırakmış, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem hizmetler dengesi ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 Ocak- Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.



“Amacımız hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak”



Ticaret Bakanlığı’nın 2012 yılından bu yana yaptığı desteklerden bahseden Bakan Muş, “Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz, bu oranı yükselterek cari açık konusunu ekonomimizin gündeminden kalıcı olarak çıkarmaktır. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından bu yana hizmet ihracatımızın kilit sektörleri olan sağlık, bilişim, film-dizi, eğitim sektörlerine; 2015 yılından bu yana ise bahsi geçen sektörlere ek olarak; yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, lojistik, yolcu taşımacılığı, ulaştırma alt yapı hizmetleri, gastronomi, perakende, konaklama sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına, bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına ve markalaşmalarına yönelik destek programları uygulanmaktadır. Öte yandan, Bakanlığımız tarafından, Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak bir Devlet Yardımı programı yürütülmekte ve sektörümüz uluslararası alanda desteklenmektedir. İlaveten, bakanlık olarak yakın zamanda ihracatımızı ekonominin ve büyümenin lokomotifi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, hizmet sektörümüzün, daha iyi bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak ve aynı zamanda birliğimiz tarafından bize ulaştırılan sektör talep ve sorunları çerçevesinde mevzuat çalışmalarımızı tamamladık. Böylece yeniden kurguladığımız devlet yardımları mekanizmalarımızı Nisan ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yeni bir boyut kazandırarak daha da genişlettik ve zenginleştirdik. Bu çerçevede, Hizmet İhracatına yönelik Genel Destek Kararımız ve sektörümüzün talepleri ile destek mevzuatımızı günümüze uyarladık, verim sağlanamayan destek kalemlerini çıkardık, yeni sektörler ekledik, sektörlere özgü yeni destek kalemleri tasarladık, böylece hizmet sektörlerimize yönelik hukuki altyapıya ilişkin çalışmalarımızı yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Amacımız hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için sizlere tüm imkanları sunmaktır” diye konuştu.





“Lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz”



Lojistik ve taşımacılık sektörlerinde dünya ile rekabet etmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Muş, “Bununla birlikte, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile yurt dışında ilk kez ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini sağlayacak tesislerin kurulumunu destekliyoruz. Böylece, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak altyapı olanaklarını sağlayacağız. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz. Son olarak, Bilişim Sektörümüze yönelik E-Turquality Programı Hakkında Karar ile inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel lider firmalarımızın ortaya çıkmasına yönelik olarak bilişim sektörüne özel, yeni destek unsurlarını içeren Bilişimin Yıldızları programı oluşturulmuştur. Bu çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, Bakanlık olarak 1,9 milyar TL’lik destek sağladık”



Bakanlık olarak 2012 yılından bu yana yapılan destekleri ve 2022 yılı sonundaki hedeflerden söz eden bakan Muş, “2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, Bakanlık olarak 1,9 milyar TL’lik destek sağladık. Yeni kararlarımızla daha güçlü bir şekilde destek sağlamaya da devam edeceğiz. Eminim ki, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak günümüz şartlarına uygun bu yeni kararlar hizmet sektöründeki gücümüze güç katıp firmalarımıza uluslararası piyasalarda daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Bununla beraber Bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini teminen hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede başta sağlık hizmeti ihracatı istatistikleri olmak üzere istatistik çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hizmet ihracatımızda yeni bir rekora imza atarak 2022 yılsonu hedefimizi daha önce belirlediğimizin üzerine çıkacağını birliğimizden bekliyoruz. Böylece hizmet sektörümüz, ülkemiz hizmet ihracatını rekor rakamlara ulaştırarak cari açığın kapanmasında kilit bir rol üstlenecektir” ifadelerini kullandı.

Programın son oturumunda Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetin Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet BOLAT, hizmet ihracatındaki hedefler, çalıştayın amacı, sektörler arası sinerjinin nasıl artırılacağı ve ülkemizi hizmet ihracatı konusunda nasıl yükseltilebileceğine ilişkin hazırlanan raporu üyelerle paylaştı.

Ardından çalıştay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sektör temsilcileri ile ihracat stratejileri üzerine istişare toplantısı ile sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde Hizmet İhracatçıları Birliği çalıştayına katıldı. Programa Bakan Ersoy’un yanı sıra BİH Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sektör temsilcileri katıldı.

“Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sektöre ilişkin önemli görüş alışverişlerinin yapılmış olduğu bu çalıştayı hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet ihracatçıları ülkemizde A’da Z’ye görevler üstleniyor. Yazılım, bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim, sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler alıyor. Bu alanlara baktığımızda hepsinin aslında stratejik sektör olduğunu da görebiliyoruz ve bu başlıkların birçoğunun da Kültür ve Turizm bakanlığıyla birebir bağlantılı onun için Kültür ve Turizm Bakanı olduğum için aslında ben sizleri mesai arkadaşım olarak görüyorum. Bizler ve sizler hep birlikte ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalmaya devam etmek zorundayız. Ülkemiz, petrol, doğalgaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil anacak onlar gibi önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada bu da bizim için çok önemli bir mutluluk vesilesi. Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri çok daha ileri hedefler bekliyor”



Türkiye’nin turizmle alakalı alt yapısını tamamlandığını aktaran Bakan Ersoy, “Hizmet İhracatçıları Sektörü olarak dinamik, yeni şartlara hızla uyum sağlayan, çağının gereklerini tabip eden bir sektörüz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri çok daha ileri hedefler bekliyor, ona göre planlarımızı ve hazırlığımızı yapalım. Hepimize çok büyük işler düşüyor. Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren arkadaşlarıma sesleniyorum; bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli alt yapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Dünyanın en çok beğenilen yeni nesil kabul edilen en önemli cruise portuna sahibiz” diye konuştu.

“Yeni hedeflerimiz için gerekli yatırımları yapmamız gerekiyor”



Antalya hava alanı için yatırımların başladığını söyleyen Ersoy, “Antalya'da yeni havalimanı ihalesi tamamlandı, hızlı bir şekilde bununla ilgili yatırımlar başladı, kapasitesi çok hızlı bir şekilde artırılıyor. Antalya-Alanya otoyol inşaatının ihalesi de başlayacak. Ülke olarak en önemli noktayı, zor olanı okyanusu geçtik, turizmle ilgili gerekli alt yapılarımızı tamamladık. Bundan sonra hızlı bir şekilde yeni hedeflerimize yöneleceğiz. Yeni hedeflerimiz için gerekli yatırımları yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili teşvikleri hükümetimiz açıkladı. Hem teşvikli krediler hem yatırım KDV'sinin hızlı mahsubu ile ilgili kararnameler yayınlandı. Şu andan itibariyle de başvuranlara gerekli teşvik belgeleri veriliyor. İnşallah hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan yatırımları da sektörümüz tamamlayacak. Yatak arzlarıyla ilgili bahsediyorum. Hızlı bir şekilde yükselecek olan turist sayılarını, taleplerini karşılıyor hale geleceğiz. Ben özellikle hizmet ihracatının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada gördüğüm motivasyondan da çok etkilendiğini söylemek istiyorum. En başta çok büyük büyüme hedefleri açıkladınız hem bu sene hem de önümüzdeki seneler için. Buradaki inancın, buradaki motivasyonun diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği çalıştayı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "5. Çalıştayımıza katkı veren öncelikle Sn.Bakanlarımıza, Sakarya Valimize, moderatörlerimize NG Sapanca’ya Komite Bşk.larına, sektör liderlerine ve http://Gn.Sek.liğe teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.