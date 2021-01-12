Hilti Türkiye 2021 yılında yerel üretimini artırmaya hazırlanıyor

İnşaat el aletleri sektörüne kattığı yeni nesil hizmet anlayışı ve üstün performansa sahip teknolojik ürünleriyle yapı, enerji ve endüstri sektörlerine yüksek katma değer sağlayan Hilti, 2021 yılında kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini korumak için Ar-Ge yatırımları ile yeni teknolojiler ve patentli sistemler geliştirmeye devam edecek. Yaklaşık 10 bin ürünü ile ağırlıklı olarak inşaat sektörüne hizmet veren Hilti; kaba inşaat, ince işler, mekanik, elektrik, mühendislik yapıları, enerji ve endüstri, çelik ve metal işkolları için geliştirdiği ürünleriyle çözüm sunuyor. Akülü sistemler, direkt tespit sistemleri, delici-kırıcılar, dübel sistemleri, elmaslı delme-kesme sistemleri, barutlu ve gazlı çivi çakma sistemleri, kesme ve taşlama sistemleri ve lazerli ölçme sistemleri ile yapılarda yangın güvenliği amacıyla kullanılan pasif yangın durdurucular markanın ürün gamını oluşturuyor.

2021’de dijitalleşme ve verimliliğe odaklanacak

2021 yılında dijitalleşme yatırımlarına ve inşaat sektöründe verimliliği artıracak ürün, servis ve yazılımlar geliştirmeye devam edeceklerini belirten Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, Türkiye’de kurdukları partnerliklerle yerel üretimi arttırmayı hedeflediklerini açıkladı. Hilti olarak 6 kıtada 120’den fazla ülkede ‘Sürdürülebilir, değer yaratan bir organizasyon’ olma stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Çetinkol, “Bu yıl da sunduğumuz çözümlerle iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi verimlilik konusunda destekleyerek onların zamandan ve iş gücünden tasarruf elde etmelerini sağlayacağız. Çalışanlarımızın gelişimi için üst ve orta yönetimle birlikte mentorluk programlarımızı güçlendiriyoruz. Erkek egemen olduğu düşünülen bir sektörde kadın çalışan sayımızı çoğaltmak da bu yılın ve sonraki yılların önceliklerinden biri. Yıllardır başarı ile sürdürdüğümüz mühendislik ve yazılım servisimizi çok daha ileriye taşıyarak şantiyedeki dijitalleşmenin kendi alanımızdaki öncüsü olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize bütüncül çözüm sunmak amacıyla mekanik ve elektrik tesisatların borulama ve askılama sistemleri için hayata geçirdiğimiz Hilti Modüler Destek Sistemleri’nin lansmanını da bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecine çözümlerimizle birlikte hızla adapte olduk”

Hilti Türkiye olarak pandemi sürecinden öğrendikleriyle daha esnek, karşılaştıkları güçlükleri daha çabuk algılayıp adapte olabilen, dijital kanallarını çok daha efektif kullanan bir organizasyon haline geldiklerini belirten Çetinkol, şu açıklamalarda bulundu; “Bu süreçte en büyük önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın, ailelerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak oldu. İş süreçlerimizi, dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak sürekli güncelledik. Ekiplerimizin motivasyonunu yükseltmek ve şirket içi çalışan bağlılığımızı arttırmak için konsept eğitimler, etkinlikler ve çalışan destek programları uyguladık.”

Hilti’nin ilk robotunu tanıttı, üründen servise her noktada dijitalleşti

Pandemi döneminde Hilti Global’in projesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi sisteminde değişikliğe giderek Salesforce’a geçiş yaptıklarını açıklayan Çetinkol, sözlerine şöyle devam etti; “Müşterilerimizin verimliliğini artıran ve riski en az seviyeye indiren ürün, servis ve yazılımlarımızla öne çıktık. Örneğin eksenel lazerimiz ile iki kişilik hizalama işini bir kişiye indirip kişiler arası iletişimi azalttık. ‘Arayın Gelelim’ hizmetimiz ile tamir veya bakım gereken ürünleri şantiyeden alıp şantiyeye teslim ettik, Profis yazılımı ile hızlı mühendislik çözümleri sunabildik. Tüm servislerimiz ve ürünlerimiz ile hem şantiyedeki işlerin sürekliliğine katkıda bulunduk hem de pandeminin riskini en aza indirmeyi başardık. Müşterilerimizle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz tüm görüşme ve hizmetlerimizi dijital araçlarla sağladık. AskHilti platformu ile müşterilerimizin tüm teknik sorularına cevap verirken, aynı zamanda bu platformu makaleler ve webinarlar ile zenginleştirdik. Hilti Online üzerinden her türlü alışverişlerini yaparak Hilti Tahsilat Sistemi ile tüm ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri ayrı bir platformu hayata geçirdik. Yanı sıra geçtiğimiz yıl Hilti’nin ilk robotu olan, yarı-otonom, mobil, tavanda delim robotu Jaibot'u tanıttık. Hilti Jaibot, mekanik, elektrik ve tesisat yüklenicilerinin üretkenlik, güvenlik ve işgücü eksikliği sorunlarının üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.”

Müşterileri ile “İş Ortaklığı” modelini hayata geçirecek

2021 yılında müşterileriyle daha fazla etkileşim halinde olmak için “İş Ortaklığı” modelini hayata geçireceklerini açıklayan Çetinkol, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu modelde servis ve yazılım danışmanlarımız, müşterilerimizi ofis, şantiye ve üretim alanlarında ziyaret ederek müşteriye özel analizler yapacak ve onların yaşadıkları zorlukları belirleyip çözüm önerileri ile potansiyel tasarruflarını sunacak. Örneğin, sarf yönetiminde zorluklar yaşayan bir müşterimize sarfların yönetimini sağlamak, zaman ve paradan tasarruf ettirmek için “Sarf Dolabı” önerirken, “El Aleti Parkı Yönetimi” ile müşterimizin şantiyedeki el aleti optimizasyonunu sağlayacağız, kısa dönem el aleti kiralama hizmeti de vereceğiz. İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Mühendislik Eğitimleri, ON!Track ile varlık yönetimi ve diğer hizmetlerimizi birleştirerek müşterimizin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren “İş Ortağı” olmak istiyoruz.”

Deprem kapsamında yerel yönetimler ve İTÜ ile birlikte çalışıyor

Hilti Türkiye olarak önceliklerinin ülkemize katma değer yaratmak ve standartları yükselten çalışmalara hizmet etmek olduğunu ifade eden Çetinkol, “Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de her yıl çok sayıda irili ufaklı deprem gerçekleşiyor ve bunların acı sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Hilti Türkiye olarak yapıların değerlendirilmesi için yerel yönetimlerle ve düşük dayanımlı betonların güçlendirilmesi projelerinde İTÜ ile birlikte çalışıyoruz. 2021 yılında da ülkemizdeki kayıpların önüne geçmek için var gücümüzle depremle ilgili çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.