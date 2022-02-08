Henkel, “Tüketici Markaları” İş Birimi’ni Hayata Geçiriyor

Henkel CEO’su Carsten Knobel, görüşlerini “Güçlerimizi, gelecekteki kârlı büyümemiz için temel oluşturacak şekilde, tüketici ürünleri iş birimlerimizde birleştirerek güçlü ve entegre bir iş birimi oluşturacağız. Entegre Tüketici Markaları İş Birimi; Henkel’e, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ekiplerimize önemli faydalar sağlayacak ve aynı zamanda oldukça dinamik bir sektörde kendi geleceğini şekillendireceği sağlam bir konumda olacak.” sözleriyle ifade etti.

Knobel sözlerini, “Yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefiyle, portföyümüzü optimize etmek ve şekillendirmek için daha geniş bir temel sağlayacak. Bu birleşme aynı zamanda, kayda değer bir sinerji ve verim artışı yaratarak, hedefe yönelik yatırımlarımızda kullanılmak üzere inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi stratejik önceliklerimiz için daha çok kaynağı bize kazandırmış olacak. Bunlara ek olarak, daha da cazip bir işveren haline gelerek sektörde çalışanlara daha önemli roller sunacağız ve büyüme fırsatlarını artıracağız. Özetle, bu birleşmenin ‘Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’mizi bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum.” şeklinde sürdürdü.

Henkel CEO’su Carsten Knobel

Birleşmiş ekipler: Daha yalın bir yapılanma, daha hızlı bir karar alma süreci ve cazip fırsatlar

Yeni iş birimi, müşteri ve kanal odaklı organize edilecek. Bu da tüm tüketici kategorilerindeki perakendeci, ticaret ya da kanal ortaklarına yönelik entegre edilmiş bir yaklaşımla sağlanacak.

Tek bir liderlik altında birleşmiş olan ekip, tüketici iş biriminin bütününü daha yalın bir yapılanma ve daha hızlı bir karar alma süreci ile daha ileriye taşımaya odaklanacak. Henkel, birleştirilmiş yeni iş biriminde çalışanlara daha önemli roller ve fırsatlar sunacak; ekipler, liderler, genç yetenekler ve yeni işe alınan çalışanlar için daha da cazip bir işveren haline gelecek.

1 milyar Euro hacmine kadar ulaşan hisse geri satın alımı programı

Henkel aynı zamanda, toplam hacmi 1 milyar Euro’ya kadar ulaşan bir hisse geri satın alımı programını hayata geçiriyor. Henkel’in yaklaşık 800 milyon Euro değerindeki imtiyazlı hisseleri ve yaklaşık 200 milyon Euro değerindeki serbest dolaşımdaki hisseleri geri satın alınıyor. Bu miktar, mevcut borsa fiyatları temel alındığında şirketin ana sermayesinin yaklaşık yüzde 3’üne tekabül ediyor. Programın Şubat 2022’de başlaması ve en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar bir bankanın katılımıyla borsa üzerinden başlaması bekleniyor.

Henkel 2021’e ait ön rakamları duyurdu

Ön rakamlar temel alındığında Henkel, 2021 mali yılında genel olarak iyi bir performans ortaya koydu. Bu performans özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde gözlenen çift haneli büyüme sayesinde gerçekleşti. Öte yandan, Covid-19 salgınının süregelen etkileri -özellikle ham madde fiyatlarındaki keskin yükseliş ve tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklar sebebiyle- kârlılık üzerindeki tesirini devam ettirdi.

2021 mali yılında Henkel Grubu’nun satışları, ön bilgiler temel alındığında 20,066 milyar Euro seviyesine yükselirken organik satış büyümesi ise yüzde 7,8 oranında idi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi 9,641 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirirken, organik satış büyümesi yüzde 13,4 oranı ile çift haneli olarak gözlendi. Beauty Care İş Birimi’nde satışlar 3,678 milyar Euro değerinde, organik büyüme ise yüzde 1,4 oranında idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise satışlar 6,605 milyar Euro seviyesine yükselirken, organik büyüme ise yüzde 3,9 oranında gerçekleşti. Henkel için düzeltilmiş satış kazancı (VFÖK marjı) yüzde 13,4 seviyesinde gözlendi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 16,2 seviyesinde bir düzeltilmiş satış kazancı ortaya koyarken, Beauty Care İş Birimi’nin düzeltilmiş satış kazancı yüzde 9,5 seviyesinde idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Grup için imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık (EPS) 4,56 Euro değerine yükselirken gerçekleşen artış yüzde +9,2 oranında idi (sabit kur ile). Tüm rakamlar ön bilgiler temel alınarak belirtilmiştir.