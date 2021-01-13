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Hazır giyim sektöründe “müşteriye özel hizmet dönemi”

Karantina uygulamaları sebebiyle pandemi döneminde en çok zarar gören sektörlerden olan hazır giyim, yeni normal standartlara uyum sağlayan firmalarla toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Pandemiye rağmen büyümesini sürdürerek online kanalda derinleşen ve VIP bölümler içeren butik mağazacılık konseptini hayata geçiren Giovane Gentile, açılışların “out” kapanışların “in” olduğu bu dönemde bile ‘5 Yılda 65 mağaza’ hedefini koruyarak koşullara meydan okudu.

İş Dünyası 13.01.2021, 12:42
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Hazır giyim sektöründe “müşteriye özel hizmet dönemi”

Yıllık 17 milyar doları aşan dış ticaret fazlasıyla milli ekonomiye en fazla katma değer sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörü, pandemi sürecinde daralma yaşayan sektörlerin başında geliyor. Üreticilerin elinde kalan stoklar, küresel tedarik zincirindeki kopuşlar ve ticaret bloklarındaki değişim daralmanın başlıca nedenleri arasındayken küresel krize rağmen dinamizmini kaybetmeyen hazır giyim sektörü, sürdürülebilir iş modelleriyle hasarın bloke edilmesini sağlıyor. 

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok konsept mağaza dışında yüzlerce corner mağaza ile sektörde boy gösteren Giovane Gentile’nin Genel Müdürü Zaur Samedov, markalaşmaya yapılan direkt ve endirekt yatırımların süreci kalıcı bir biçimde atlatmanın en iyi yolu olduğunun altını çizerek markalaşmanın her şeyden önce fark yaratmak anlamına geldiğini ve ayırt edici niteliklerin sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu söylüyor.

 “Operasyonel devamlılığa odaklandık”

Covid-19 sonrası tedarik zinciri, insan kaynakları ve operasyonel süreçlerdeki problemleri çözmek ve salgın sonrasına sağlıklı bir şekilde hazırlanmak üzere online ve offline mağazacılık konseptlerinde revizyonlar yaptıklarını ifade eden Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, yeni normal dönemde değişen tüketici alışkanlıklarına yenilikçi iş modellerine geçiş yaparak hızla adapte olduklarını söyledi. Zaur Samedov, pandeminin ilk döneminde ve içinde bulunduğumuz ikinci döneminde ‘5 Yılda 65 mağaza’ hedefini koruyarak sağlık önceliği, dijitalleşme, temassız işlemler ile operasyonel devamlılığa odaklandıklarını dile getirdi.

“Markamızın özünde olan butik anlayışı ön plana çıkardık”

Perakende mağazacılık konusunda güncel mimari trendler ile koleksiyonlarını birleştirip, perakende tüketicisine de en iyi ortamda servis vermeyi hedeflediklerini belirten Zaur Samedov, “Firmamız özelinde de bu süreçte tüm müşterimizle birebir ilgilenmek, herkese “VIP Müşteri” kapsamında servis sağlamak, offline müşterilerimizi online kanalına davet etmek, uzaktan satış yöntemi kullanarak müşteri gelmiyor/gelemiyor ise kombinlerini hazırlayarak güvenli bir şekilde kendisine ulaştırılmasını sağlamak ön planda.  Yeni dönemin getirdiği şartlar doğrultusunda, mağazacılık stratejilerimizi geliştirdik.  Yeni mağazalarımızda, müşterilerimizin kendilerini özel hissettirecekleri güvenli bir şekilde servis alacakları bağımsız bölümler/VIP odaların bulunuyor. Yani bu dönemde markamızın “özünde” olan butik anlayışı daha kuvvetli bir hale getiriyoruz. Mayıs ayında açtığımız Bakü mağazamız bu konsept ile kurgulandı ve açıldı. Yine aynı şekilde Tacikistan/Duşanbe mağazamız bu konsept ile şu an dekore ediliyor. Irak’ta 2. konsept mağazamızı Erbil’in en prestijli AVM’lerinden biri olan Family Mall’da geçtiğimiz günlerde açmış bulunuyoruz. Yurtiçinde de yine bu çalışmalar ön planda. Ekim sonu açtığımız Diyarbakır Cadde 75’teki mağazamız da yine bu konsept ile açıldı.” açıklamasını yaptı.

“Online altyapımızı geliştirdik”

Pandemi sürecinde hızla online mağazacılık sistemine entegre olarak bu yöndeki yatırımlarını da artıran Giovane Gentile, dijital teknolojileri özel kampanyalarla birleştirerek müşterilerine ulaştı. VIP ayrıcalığını Loyalty programı dahilinde online mağazasına taşıyan şirket, bu programla datasında kayıtlı olan tüm VIP mağaza müşterileri için online mağazada yüzde 50’ye varan VIP indirim oranları uyguladı. Samedov, “Oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olan online kanadımız, hızlı ödeme, birden çok gönderim adresi depolama, güvenli takip gibi teknik konularda oldukça kuvvetli. Toplumsal koşullarla şekillenen müşteri taleplerine adapta edilmiş, gelişime yönelik iş fikirlerimiz bununla sınırla kalmayacak; ilerleyen günlerde de yeni dijital modellerimizi kamuoyuna duyurarak müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.

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