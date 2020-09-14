HARE ASANSÖR ARTVİN VE HOPA’NIN GURURU OLDU
Hare Asansör Büyüme Hızıyla Türkiye’de İlk 100 Şirket Arasına Yine Adını Yazdırdı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen 6. dönem TOBB Türkiye 100’e başvuran şirketlerin değerlendirmeleri tamamlanmıştır. HARE Asansör 2016 - 2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada, şirketinizin en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girme başarısını göstermiştir.
Hopa TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Artvin Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Hakan Arslan 2019 yılında da ilk 100 listesine girerek gösterdiği başarıyı 2020 yılında da tekrarladı. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonunda yapılacak ödül töreniyle kamuoyuna ilan edileceklerdir.
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