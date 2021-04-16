Happy Moon’s Lezzetleri İftar Sofralarına Konuk Oluyor!

Kaliteli restoran anlayışı, zengin menüsü, erişilebilir fiyat avantajlarıyla; “ulaşılabilir lüks” kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uyarlayan Happy Moon’s Grup, pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından tekrar alınan yeni tedbirlerle birlikte paket ve gel-al servis uygulamasını hayata geçirdi. Kuruluşunun ardından 21 yılı geride bırakan grup, Lens Yaşam Merkezi, Tuzla, Viaport, Bursa, Çorum, Gaziantep ve İzmit’teki Happy Moon’s şubelerinde gel-al servis hizmetini başlattı. Ayrıca Lens Yaşam Merkezi, Bursa, İzmit, Çorum ve Gaziantep’teki şubelerde paket servis uygulamasına da geçildi.

Pandemi döneminde alınan önlemlerin ardından geçen yıl Kasım ayında da paket servis ve gel-al hizmetine geçtiklerini anımsatan Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, o dönemde dört şubede bu uygulamayı başlatırken, gelen talepler karşısında bu dönem şube sayısını 7’ye çıkardıklarını söyledi. Happy Moon’s Grup olarak müşterilerinin sağlığını her zaman en önde tuttuklarını, bu kapsamda da pandemi çerçevesince alınan tedbirleri büyük bir hassasiyetle uyguladıklarını vurgulayan Aymutlu, “Konuklarımızın hijyen ve Covid-19 virüsüne karşı güvenlik beklentilerini karşılamak, pandemi sürecinin en başından bu yana bizim için son derece önemliydi. Çok titiz bir süreç yürüttük. Pandemi döneminin ardından şubelerimizde yeniden düzenlediğimiz sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kuralları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Şimdi de alınan son tedbirler gereği hem paket hem de gel-al servis uygulamasını hayata geçirdik” diye konuştu.

Happy Moon’s’tan Ramazan ayına özel ikramlar!

“Pandemi kapsamında alınan son önlemler gereği konuklarımızı Ramazan ayı boyunca şubelerimizde ağırlayamayacağız” ifadelerini kullanan Aymutlu, “Ramazan ayında iftar saatine yetişmek çalışanlar için her zaman çok mümkün olmuyor. Biz de Happy Moon’s olarak yıllardır konuklarımızı iftar saatlerinde ağırlıyoruz. Arkadaşları ve aileleri ile bir araya gelmek isteyenler şubelerimizde iftar saatlerinde buluşuyordu. Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle bu yıl Happy Moon’s’un iftar sofralarında bir araya gelemeyeceğiz. Ancak lezzetlerimizi konuklarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Paket servis ve gel-al hizmeti ile bu kez de konuklarımızın pandemi kuralları gereği kalabalık olmayan iftar sofralarına Happy Moon’s olarak biz konuk olacağız. Tüm bunlarla birlikte Happy Moon’s’un artık geleneksel hale gelen iftariyelik lezzetlerini de bu yıl da konuklarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Gel-al ve paket servis hizmetini tercih eden konuklarımıza hazırladığımız iftariyelik lezzetlerini ücretsiz olarak sunacağız” diye konuştu.