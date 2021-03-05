Halkbank, Yeniden Mitsubishi Heavy Dedi

Güçlü referansları ile sektörde öne çıkan Form MHI Klima Sistemleri, Türkiye Halk Bankası 2021 Split Klima Temin ve Montaj ihalesini kazandı. Halkbank’a özellikle VRF sistemler alanında uzun yıllardır hizmet veren Form, firmanın split klima ihalesini iki yıl üst üste kazanmasıyla ürün ve hizmet kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu. İhale kapsamında bankanın tüm split klima ihtiyacı Mitsubishi Heavy RAC ve PAC serisi klimalarla karşılanacak.

Halkbank VRF alanında da Form tecrübesine güveniyor

Form, Halkbank şubelerinin iklimlendirmesini uzun yıllardır Mitsubishi Heavy VRF sistem cihazlarla sağlıyor. Firma, 2020 yılı boyunca 54 Halkbank şubesinin iklimlendirme ihtiyacına çoklu kanat kontrolü teknolojisiyle rüzgarsız konfor sağlayan yeni nesil draft panelli dört yöne üflemeli FDT ve FDTC serisi kaset klimalarla çözüm sundu.