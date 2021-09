Güral Porselen Zuchex fuarında yeni ürünleri ile görücüye çıktı

İhracattaki başarısı, köklü kurum kültürü, modern üretim teknikleri ve kusursuz porselen anlayışı ile adından söz ettiren Güral Porselen, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin geleceğinin sergilendiği Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda gastronomideki başarısını ziyaretçileri ile paylaştı. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda en özel koleksiyonları ile yer alan Güral Porselen, en yeni ve heyecan verici ürünleri ile mutfağın trendlerini belirlemeye devam etti.

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Harika Güral

Zuchex Fuarı’nın içinde bir sanat eseri

Güral Porselen’in birbirinden şık ürünleri ile enstalasyon sanatının kullanılarak hazırlandığı görsel hayranlık uyandıran tavus kuşu, Zuchex Fuarı’na damgasını vurdu. 400’ün üzerinde Güral Porselen tabağının kullanılarak hazırlandığı tavus kuşu estetikliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bu özel tasarım, estetik ve fonksiyonelliğin kusursuz uyumunu sergilemenin önemi ile tasarımlarına hayat veren Lunapark Creative Works tarafından Güral Porselen için özel olarak dizayn edildi.

Güral Porselen’in en yeni Bone Koleksiyonu; Fine Line

Kaliteli ve şık görünümünün yanı sıra zarif, yarı saydam, benzersiz krem rengi, bone kalitesi kullanılarak öne çıkarılmış yeni tasarımları ile Güral Porselen, dünyadaki porselen endüstrisinin geldiği en üst noktada konumlanıyor. Hiç geçmeyen krem renkli porselen modasını kusursuz tasarımlarıyla birleştiren Güral Porselen, geniş ve eşsiz ürün yelpazesiyle sofralarda dikkat çekiyor.

Krem rengin yoğun derinliğinde porselenin zarif inceliğini yansıtan tasarımlarıyla Güral Porselen, Bone Enjoy, Vivente, Dilruba ve Carmina ürünleriyle Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekti.

Modern ya da klasik davet sofralarında, sıradan bir akşam yemeği ya da saatler süren bir aile sofrasında, her sofraya eşlik eden Güral Porselen Bone Enjoy Yemek Takım, güzel anılar için benzersiz bir seçim. Alışılmışın dışında olan kare formu ve dokusu ile Bone Enjoy, göz alıcı, büyüleyici ve asil tasarımı ile sofralara zarafeti taşıyor.

Çarpıcı sofraların ve hayran bırakan masaların başrolünde olan Güral Porselen Vivente Yemek Takımı asil ruhlara hitap ederek kâğıt katlama sanatını günümüz teknolojisi, rölyef ve porselen ile buluşturuyor.

Porselenin ustalıkla buluştuğu noktada, gelişmiş teknolojik bir sistem ile gerçekleştirilen kesimle şekillenen Güral Carmina Yemek Takımı rölyefli çiçek dokulu tasarımı ile sofralara neşe katıyor.

Güral Porselen’in eşsiz krem rengi ‘Fine Bone’ porselen grubunun en çok tercih edilenleri arasında yer alan Dilruba serisi, zarif rölyef dokusu ve sade şıklığı ile maximal masa örtüleri üzerine neşeli ve dinamik bir hava katıyor.

Portekiz şehirlerinin eşsiz karoları Güral Porselen dijibone teknolojisi ile sofralarda

Portekiz’in binalarının cephesini süsleyen, her yıl binlerce gezginin fotoğraflarını çektiği Azulejo karoları Güral Porselen’in dijibone teknolojisi ile birleşti. Güral Porselen Azulejo Koleksiyonu, bir tabakta Çin porseleninin zarafetini, Endülüs’ün ihtişamını ve Azulejo’nun neşesini hissettiriyor.

Dijibone teknolojisi ile üretilen, Güral Porselen Azulejo koleksiyonu sofraları eşsiz mavi renk, yeşilin çarpıcı tonları, sarı ve terakota çağrışımlı doğayı yansıtan tasarımları ile çini tarihinin izlerini taşıyan bir dünya yolculuğuna davet ediyor.

Monte Carlo Gül Balosu’ndan ilham alan seri, Güral Porselen Caroline

Birbirinden güzel ve etkili tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken Güral Porselen Caroline Koleksiyonu, kare formda, şeffaf ve asil duruşu ile sofraları şölene dönüştürüyor.

Prenses Caroline’in himayesinde farklı temalarla tasarlanan Monte Carlo Gül Balosu’ndan ilham alan bu koleksiyon birbirinden güzel ve etkili tasarımları ile dikkat çekiyor.

Güral Porselen çeyiz setleri ile mutluluğa evet!

Güral Porselen She Said Yes, Love Me, Life Time ve You and Me çeyiz setlerini Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda yeni evlenecek çiftlerin beğenisine sundu. Şıklık ve zarafetle birlikte en doğal malzemelerle üretilen Güral Porselen çeyiz setleri, çiftlerin sofralarına umudu, iyimserliği ve mutluluğu misafir etmelerine olanak sağlıyor.

Yeni başlangıçlar yapılan en güzel ve en özel anlardan biri olan evlilik sürecinde yeni hayatına adım atacak çiftler için Güral Porselen, çeyizlerin en olmazsa olmaz parçalarını en doğal malzemelerden ürettiği yüksek kaliteli ve modern ürünleriyle birleştiriyor. Güral Porselen, mükemmel sunumlar için tasarladığı her yeni güne mutluluk katacak tasarımlarını sadeliğin kusursuzluğuyla sofralarda sunuyor.